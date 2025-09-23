3

Межконтинентальный кубок. «Аль-Ахли» Мареза примет «Пирамидс» из Египта

«Аль-Ахли Джидда» примет «Пирамидс» во 2-м раунде Межконтинентального кубка ФИФА.

Саудовский клуб, за который играют Рияд Марез, Айвен Тоуни, Франк Кессиэ и Эдуар Менди, участвует в турнире как победитель Лиги чемпионов Азии в сезоне‑2024/25, египетский – как победитель Лиги чемпионов Африки.

ФИФА возродила Межконтинентальный кубок в 2023 году после реорганизации клубного чемпионата мира.

Межконтинентальный кубок

2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
