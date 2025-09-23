Межконтинентальный кубок. «Аль-Ахли» Мареза примет «Пирамидс» из Египта
«Аль-Ахли Джидда» примет «Пирамидс» во 2-м раунде Межконтинентального кубка ФИФА.
Саудовский клуб, за который играют Рияд Марез, Айвен Тоуни, Франк Кессиэ и Эдуар Менди, участвует в турнире как победитель Лиги чемпионов Азии в сезоне‑2024/25, египетский – как победитель Лиги чемпионов Африки.
ФИФА возродила Межконтинентальный кубок в 2023 году после реорганизации клубного чемпионата мира.
2-й тур
Межконтинентальный кубок ФИФА. 2-й раунд
23 сентября 18:00, King Abdullah Sports City
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
