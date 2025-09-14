Межконтинентальный кубок. Египетские «Пирамидс» примут «Окленд Сити» из Новой Зеландии

«Пирамидс» и «Окленд Сити» сыграют в 1-м раунде Межконтинентального кубка ФИФА.

Египетский клуб участвует в турнире как победитель Лиги чемпионов Африки в сезоне‑2024/25, новозеландский – как победитель Лиги чемпионов Океании.

ФИФА возродила Межконтинентальный кубок в 2023 году после реорганизации клубного чемпионата мира.

Межконтинентальный кубок

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.