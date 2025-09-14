Межконтинентальный кубок. Египетские «Пирамидс» примут «Окленд Сити» из Новой Зеландии
«Пирамидс» и «Окленд Сити» сыграют в 1-м раунде Межконтинентального кубка ФИФА.
Египетский клуб участвует в турнире как победитель Лиги чемпионов Африки в сезоне‑2024/25, новозеландский – как победитель Лиги чемпионов Океании.
ФИФА возродила Межконтинентальный кубок в 2023 году после реорганизации клубного чемпионата мира.
Межконтинентальный кубок
1-й тур
Межконтинентальный кубок ФИФА. 1-й раунд
14 сентября 18:00, 30 June Air Defence Stadium
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
