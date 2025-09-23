Кубок Италии. «Милан» примет «Лечче», «Комо» сыграет с «Сассуоло» в среду

В Италии ппрйдут матчи 2-го раунда Кубка Италии.

Во вторник «Милан » примет «Лечче ».

В среду «Комо » дома сыграет с «Сассуоло ». В четверг «Торино » встретится с «Пизой».

Кубок Италии

2-й раунд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

