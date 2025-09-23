Кубок Италии. «Милан» примет «Лечче», «Комо» сыграет с «Сассуоло» в среду
В Италии ппрйдут матчи 2-го раунда Кубка Италии.
Во вторник «Милан» примет «Лечче».
В среду «Комо» дома сыграет с «Сассуоло». В четверг «Торино» встретится с «Пизой».
Кубок Италии
2-й раунд
24 сентября 15:00, Эннио Тардини
24 сентября 16:30, Марк Антонио Бентегоди
24 сентября 19:00, Stadio Giuseppe Sinigaglia
25 сентября 16:30, Луиджи Феррарис
25 сентября 19:00, Олимпико ди Торино
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
