  Мостовой о словах Шпилевского: «Такое ляпануть... Мы здесь-то не смотрим «Пари НН» – «Ахмат», а ему из Европы звонят»
Мостовой о словах Шпилевского: «Такое ляпануть... Мы здесь-то не смотрим «Пари НН» – «Ахмат», а ему из Европы звонят»

Александр Мостовой не верит, что Алексею Шпилевскому звонили из Европы.

20 сентября главный тренер «Пари НН» остался недоволен назначенным пенальти на 43-й минуте матча против «Ахмата» (1:2). Шпилевский заявил после игры:  Я просто в шоке от того, что происходило сегодня. Не могу подобрать слова. Мне из Европы люди звонят, они тоже в шоке, спрашивают меня: «Здесь всегда так?»

Александр Мостовой удивился словам Шпилевского.

«Такое ляпануть, из Европы ему звонят...Мы здесь-то не смотрим это [матч «Пари НН» – «Ахмат»], а ему из Европы звонят. Ну налепил, конечно», – заявил  экс-полузащитник «Спартака» Мостовой в шоу «Про наш футбол» на ВидеоСпортсе’‘.

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: ВидеоСпортс’‘
logoАлексей Шпилевский
logoПари НН
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
