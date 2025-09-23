  • Спортс
  • Дембеле после завоевания «Золотого мяча»: «Я не хотел плакать, но не получилось сдержать слезы. Это нахлынуло, когда я начал рассказывать о своей семье»
8

Дембеле после завоевания «Золотого мяча»: «Я не хотел плакать, но не получилось сдержать слезы. Это нахлынуло, когда я начал рассказывать о своей семье»

Усман Дембеле заплакал, выиграв «Золотой мяч».

Вингер «ПСЖ» был признан лучшим футболистом сезона по версии France Football. Произнося речь, он не сдержал слез. 

«Я горжусь всем. Это невероятно – выиграть такой трофей. Это командная работа, все [партнеры] подталкивали меня.

Это невероятно, я счастлив. Я не хотел плакать, но не получилось [сдержать слезы]. Это нахлынуло, когда я начал рассказывать о своей семье, застало меня врасплох.

Я ничего не знал до самого конца, хотя и хотел попытаться получить какую-то информацию от сотрудников клуба. Я собираюсь отпраздновать, этот вечер прекрасен, но из-за поражения [«ПСЖ» от «Марселя»] стал не так прекрасен», – сказал Дембеле. 

Дембеле о «Золотом мяче»: «Это потрясающе, у меня нет слов. Благодарю «ПСЖ» и все клубы, за которые я играл. Аль-Хелайфи мне как отец, Энрике – тоже»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
logoлига 1 Франция
logoЗолотой мяч
logoПСЖ
logoУсман Дембеле
