  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дембеле о «Золотом мяче»: «Это потрясающе, у меня нет слов. Благодарю «ПСЖ» и все клубы, за которые я играл. Аль-Хелайфи мне как отец, Энрике – тоже»
50

Дембеле о «Золотом мяче»: «Это потрясающе, у меня нет слов. Благодарю «ПСЖ» и все клубы, за которые я играл. Аль-Хелайфи мне как отец, Энрике – тоже»

Усман Дембеле прокомментировал получение «Золотого мяча».

Вингер «ПСЖ» был признан лучшим футболистом сезона по версии France Football. 

«То, что я только что пережил, – это потрясающе. У меня просто нет слов. Это был невероятный год в «ПСЖ», за мою карьеру многое произошло. То, что эту награду мне вручил Роналдиньо, легенда футбола, – это нечто исключительное.

Я горжусь тем, чего я достиг. Я хочу поблагодарить «ПСЖ», который подписал меня в 2023 году, президента, весь клуб. Нассер [Аль-Хелайфи] для меня как отец. Я также хочу поблагодарить весь персонал, который просто потрясающий, Луиса Энрике, который тоже мне как отец.

Я также хочу поблагодарить своих партнеров по команде, мы выиграли практически все. Вы поддерживали меня. Мы выиграли почти все трофеи, и этот индивидуальный трофей действительно является наградой для команды.

Я также хочу поблагодарить все клубы, за которые я выступал: «Боруссию» Дортмунд, «Ренн», мой родной клуб, где я научился практически всему, и «Барселону», где я мечтал играть, где я учился у таких выдающихся игроков, как Андрес Иньеста и Лионель Месси.

Завоевание «Золотого мяча» не было моей целью в карьере, но это нечто исключительное. Я работал, чтобы выиграть Лигу чемпионов, Лигу 1, Кубок Франции, и получить в награду индивидуальный трофей – это нечто исключительное.

Я также хочу поблагодарить своих партнеров по сборной, с которыми я рос, играя на юношеском уровне, и поблагодарить тренера, который всегда мне доверял. Теперь мы надеемся выиграть чемпионат мира в последний год его работы.

Я также хотел бы поблагодарить свой город Эвре, где я вырос и где впервые сыграл в футбол. Я стараюсь возвращаться туда, когда у меня появляется свободное время; его жители всегда рядом со мной.

Я также благодарю свою семью, которая всегда поддерживала меня, моего агента, который всегда верил в меня. Он сказал, что однажды я выиграю «Золотой мяч». Спасибо также моей маме и моему лучшему другу, которые всегда рядом», – сказал Дембеле. 

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?36916 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
logoПСЖ
logoЗолотой мяч
logoлига 1 Франция
logoУсман Дембеле
logoБарселона
logoРенн
logoбундеслига Германия
logoРоналдиньо
logoЛуис Энрике
logoЛионель Месси
logoНассер Аль-Хелайфи
logoБоруссия Дортмунд
logoАндрес Иньеста
logoДидье Дешам
logoСборная Франции по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Лапорта о 2-м месте Ямаля в голосовании «Золотого мяча»: «Оно даст Ламину мотивацию на ближайшие годы. Я уверен, что он выиграет»
615 минут назад
Лишь Дембеле и Месси получали «Золотой мяч» в год требла. Лионель делал это дважды
721 минуту назад
Отец Ямаля после церемонии «Золотого мяча»: «Следующий год – наш»
1226 минут назад
Кейн 13–й, Левандовски 17–й. А между ними 18 человек. Только не в списке ЗМ, а в «Комбо»
27 минут назадТесты и игры
Аль-Хелайфи о «Золотом мяче» Дембеле: «Исторический день для «ПСЖ». Это коллективная победа – такова наша философия»
434 минуты назад
Дембеле – один из 10 футболистов, выигрывавших «Золотой мяч», Лигу чемпионов и чемпионат мира
1435 минут назад
Дембеле после завоевания «Золотого мяча»: «Я не хотел плакать, но не получилось сдержать слезы. Это нахлынуло, когда я начал рассказывать о своей семье»
747 минут назад
Защитники не выигрывают «Золотой мяч» после 2006 года, вратари – после 1963-го
1747 минут назад
Де Дзерби про 1:0: «ПСЖ» олицетворяет власть, мне это не нравится. Хотел приехать в «Марсель» в том числе из-за желания обыграть их»
354 минуты назад
Игроки из Бундеслиги не получают «Золотой мяч» после 1996 года
2356 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой про «Золотой мяч»: «Все претенденты даже не близки к Месси и Роналду. Думал, что будет выбор между Дембеле и Рафиньей, бразилец выдал сумасшедший сезон»
10 минут назад
Дуэ – 2-й в голосовании за лучшего молодого игрока года по версии France Football, Невеш – 3-й, Йылдыз – 5-й, Хейсен – 6-й, Кубарси – 7-й
17 минут назад
Мбаппе вошел в топ-10 «Золотого мяча» в 8-й раз подряд – это рекорд среди французов. Форвард «Реала» обошел Платини и Анри
334 минуты назад
Мбаппе – выигравшему «Золотой мяч» Дембеле: «Ты заслуживаешь тысячу ❤❤❤»
2259 минут назад
18-летний Ямаль – самый молодой футболист, входивший в топ-3 «Золотого мяча»
25сегодня, 21:16
Дембеле выиграл «Золотой мяч» в своей первой номинации – первым после Веа в 1995-м
22сегодня, 21:03
Фонд Энрике Xana Foundation получил трофей Сократеса от France Football. Организация помогает детям с онкологией
1сегодня, 20:48
«Наполи» обыграл «Пизу» – 3:2. Лукка, Спинаццола и Гилмор забили
8сегодня, 20:45
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/16 финала. «Аль-Хилаль» Малкома одолел «Аль-Адалу», «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Иттихад» Бензема проведут матчи во вторник
2сегодня, 20:32
Энрике о 0:1 с «Марселем»: «ПСЖ» не привык проигрывать. У нас многое получилось, были шансы забить – мы заслуживали большего»
2сегодня, 20:28