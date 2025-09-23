Мбаппе – выигравшему «Золотой мяч» Дембеле: «Ты заслуживаешь тысячу ❤❤❤»

Килиан Мбаппе поздравил Усмана Дембеле с завоеванием «Золотого мяча».

Вингер «ПСЖ » был признан лучшим футболистом сезона по версии France Football.

«Усман Дембеле . Эмоции, брат! Ты заслуживаешь тысячу ❤❤❤» – написал нападающий «Реала » и сборной Франции в сторис инстаграма.