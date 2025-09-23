Мбаппе – выигравшему «Золотой мяч» Дембеле: «Ты заслуживаешь тысячу ❤❤❤»
Килиан Мбаппе поздравил Усмана Дембеле с завоеванием «Золотого мяча».
Вингер «ПСЖ» был признан лучшим футболистом сезона по версии France Football.
«Усман Дембеле. Эмоции, брат! Ты заслуживаешь тысячу ❤❤❤» – написал нападающий «Реала» и сборной Франции в сторис инстаграма.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?37016 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Килиана Мбаппе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости