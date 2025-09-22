Зиньковский об 1:3 от ЦСКА: «Вопросы по первому пенальти есть, очень спорный, слишком дешевый»

Антон Зиньковский назвал первый пенальти ЦСКА в матче с «Сочи» «дешевым».

«Сочи» уступил со счетом 1:3 в домашнем матче 9-го тура Мир РПЛ. Два гола ЦСКА были забиты с пенальти, первый 11-метровый был назначен после попадания мяча в руку Александру Солдатенкову в результате отскока от его же ноги.

– Тяжелая игра. По моментам у нас было все в порядке, но реализации не хватило. Вопросы по первому пенальти есть, уж слишком он дешевый. Очень спорный.

– Расскажите про свой гол?

– Нашел момент, сыграл в стеночку. Получилось пробить и попал. Был такой же момент, Крамарич сказал, что в следующий раз забью. Но моего гола не хватило, нужно было находить еще моменты. Будем еще больше работать, игра была неплохая, но очков не хватает, – сказал полузащитник «Сочи».

Главным арбитром встречи был Алексей Сухой.