Рэшфорд на 2 минуты опоздал на собрание перед матчем с «Хетафе». Флик оставил его в запасе «Барсы» из-за этого

Маркус Рэшфорд не попал в стартовый состав из-за опоздания на пару минут.

Нападающий не попал в стартовый состав «Барселоны» на матч с «Хетафе » в 5-м туре Ла Лиги (3:0). Сообщалось , что главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик оставил Рэшфорда в запасе из-за небольшого опоздания на утреннее собрание команды.

По информации ESPN, англичанин опоздал всего на две минуты – игроки должны были прибыть на собрание к 9:30, а Рэшфорд был на месте в 9:32.

В этой игре 27-летний футболист вышел на замену после перерыва и не отметился результативными действиями.