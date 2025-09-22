Хавбек «Сочи» Крамарич после 1:3 с ЦСКА: «Вы видели первый пенальти, 11-метровый с «Балтикой»? Были ли они? Не могу прокомментировать то, что случилось сегодня»
«Сочи» уступил со счетом 1:3 в домашнем матче 9-го тура Мир РПЛ. Два гола ЦСКА были забиты с пенальти, первый 11-метровый был назначен после попадания мяча в руку Александру Солдатенкову в результате отскока от его же ноги.
– Мы играли хорошо, сражались, но то, что случилось сегодня в игре… Я не могу это прокомментировать. ЦСКА хорошая команда, сильный соперник, но тем не менее у нас были моменты, особенно в конце матча.
– Что можете сказать о работе с Осинькиным?
– Очень позитивные впечатления о нем. Стараемся впитывать его идеи.
– Согласны ли вы, что судейские решения повлияли на исход матча?
– Не буду комментировать судейские решения.
– Но вы понимаете, как судят в России?
– Вы видели сегодняшний первый пенальти, пенальти с «Балтикой»? Были ли эти пенальти? – сказал полузащитник «Сочи».