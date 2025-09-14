  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Слот об Исаке вне заявки на матч «Ливерпуля» с «Бернли»: «Ему лучше провести полноценную неделю тренировок, а не играть по 5-10 минут. Александер будет в составе против «Атлетико»
4

Слот об Исаке вне заявки на матч «Ливерпуля» с «Бернли»: «Ему лучше провести полноценную неделю тренировок, а не играть по 5-10 минут. Александер будет в составе против «Атлетико»

Арне Слот объяснил отсутствие Александера Исака в заявке на матч с «Бернли».

Новый форвард «Ливерпуля» не попал в состав команды на выездную игру в 4-м туре АПЛ. Встреча пройдет сегодня в 16:00 по московскому времени.

«Как всем известно, он не тренировался с командой «Ньюкасла», а затем поехал в сборную и провел на поле всего 15-20 минут.

Учитывая три матча на неделе, мы считаем, что так лучше для него перед [игрой с] «Атлетико Мадрид». Мы решили, что ему лучше всего провести полноценную неделю тренировок, а не каждый раз играть по пять-десять минут.

Могу заверить болельщиков, что он будет в составе в среду, но на сегодняшнюю игру это немного преждевременно», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Мерсисайдцы примут «Атлетико» 17 сентября в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?7139 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoАлександер Исак
logoСборная Швеции по футболу
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАрне Слот
logoБернли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Артета о «Ливерпуле» после трансферов Виртца и Исака: «Сейчас он сильнее всех в АПЛ. Подписали двух самых заметных игроков, доступных на рынке»
4412 сентября, 15:05
Слот об Исаке: «Возможно, лучший форвард мира. Не ждите, что он будет играть все 90 минут в ближайшее время. «Ливерпуль» подписал его не на 2 недели, а на 6 лет»
2712 сентября, 09:15
Исак о трансфере в «Ливерпуль»: «Не все представляют картину целиком – это часть футбола, я не могу контролировать все, что пишут или говорят. Рад, что все разрешилось до начала сбора»
489 сентября, 09:59
Главные новости
Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Валенсию», «Бетис» в гостях у «Леванте», «Сельта» и «Жирона» сыграли вничью
656 минут назадLive
Фанаты «Челси» скандировали «На ### Стармера» и называли премьера «дрочилой» на матче с «Брентфордом». Раньше политика оскорбляли на матчах сборной Англии
79 минут назад
«Балтика» – «Зенит». Глушенков и Хиль играют. Онлайн-трансляция
2821 минуту назадLive
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Балтики», ЦСКА сыграет с «Ростовом», «Крылья» победили «Сочи»
138722 минуты назадLive
Роберт Левандовски: «Я выиграл все, кроме «Золотого мяча». Верю, что мог бы его получить, но не могу это изменить. В футболе многое зависит от политики»
3025 минут назад
Жерсон недоволен положением в «Зените» и рассматривает возможность ухода зимой, чтобы попасть в состав Бразилии на ЧМ (BolaVip)
2735 минут назад
Ледяхов о поведении Станковича: «Это все игра на публику. В европейских чемпионатах тренеры не могут так себя вести – знают, что будут санкции»
1350 минут назад
Каземиро соблюдает строгую диету с рыбой и отсутствием сахара, чтобы поддерживать вес 82,5 кг. Опорник рано ложится спать и пользуется барокамерой, рассказал агент: «Он солдат Аморима»
12сегодня, 13:18
Чемпионат Италии. «Милан» против «Болоньи», «Рома» уступила «Торино», «Аталанта» принимает «Лечче»
55сегодня, 13:01Live
Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «МЮ», «Ливерпуль» в гостях у «Бернли»
320сегодня, 13:01Live
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. СКА и «Челябинск» сыграли 1:1, «Ротор» против «КАМАЗа», «Урал» и «Факел» проведут матчи в понедельник
5022 минуты назадLive
Слот заменил Керкеза на Робертсона на 38-й минуте матча с «Бернли» и что-то объяснял венгру. Он получил карточку за симуляцию на 22-й
327 минут назад
Талалаев перед матчем с «Зенитом»: «Для «Балтики» пауза была вредна – почувствовали запах жареного. Сегодня ребята будут убиваться»
639 минут назад
«Угальде и Барко были сумасшедшей парой, сейчас какая-то бледная тень. Латиноамериканские игроки подвержены психологии, не всегда заряжены на 100%». Сычев о футболистах «Спартака»
552 минуты назад
Чемпионат Германии. «Санкт-Паули» принимает «Аугсбург», «Боруссия» Менхенгладбах против «Вердера»
3553 минуты назадLive
«Крылья Советов» победили в РПЛ впервые за пять матчей – 2:0 с «Сочи». У южан нет побед в лиге
4357 минут назад
Галактионов о Баринове и ЦСКА: «Дима не должен был уходить. «Локо» рассчитывает на него, идут переговоры по продлению контракта. Он настоящий капитан и лидер команды»
3сегодня, 13:19
«Бернли» – «Ливерпуль». Салах, Виртц и Экитике в старте. Онлайн-трансляция
9сегодня, 13:01Live
Чемпионат Франции. «Лилль» принимает «Тулузу», «ПСЖ» Сафонова против «Ланса»
4сегодня, 13:00Live
Глава «ПСЖ» поблагодарил сборную Испании, отпустившую Руиса из-за травмы. Ранее у «Барсы» был конфликт с Испанией из-за Ямаля, у парижан – с Францией из-за Дембеле и Дуэ
1сегодня, 12:59