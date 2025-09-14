Слот об Исаке вне заявки на матч «Ливерпуля» с «Бернли»: «Ему лучше провести полноценную неделю тренировок, а не играть по 5-10 минут. Александер будет в составе против «Атлетико»
Арне Слот объяснил отсутствие Александера Исака в заявке на матч с «Бернли».
Новый форвард «Ливерпуля» не попал в состав команды на выездную игру в 4-м туре АПЛ. Встреча пройдет сегодня в 16:00 по московскому времени.
«Как всем известно, он не тренировался с командой «Ньюкасла», а затем поехал в сборную и провел на поле всего 15-20 минут.
Учитывая три матча на неделе, мы считаем, что так лучше для него перед [игрой с] «Атлетико Мадрид». Мы решили, что ему лучше всего провести полноценную неделю тренировок, а не каждый раз играть по пять-десять минут.
Могу заверить болельщиков, что он будет в составе в среду, но на сегодняшнюю игру это немного преждевременно», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
Мерсисайдцы примут «Атлетико» 17 сентября в рамках общего этапа Лиги чемпионов.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
