«Барса» интересуется Альваресом как заменой Левандовскому. Лапорте нравится форвард «Атлетико»

«Барселона» интересуется Хулианом Альваресом из «Атлетико».

Каталонцы уже определились с позициями, которые нужно усилить к следующему лету. Одна из них – центр нападения.

Один из игроков, которого «Барса» рассматривает как замену Роберту Левандовскому, – Хулиан Альварес . Президент «блауграны» Жоан Лапорта – большой поклонник 25-летнего аргентинского нападающего, сообщает The Athletic.

В то же время сделка на данный момент не близка к конкретике.

За два сезона в «Алтетико» Альварес забил 18 голов и сделал 5 результативных передач в 42 матчах Ла Лиги . Его статистика – здесь .