«Барса» интересуется Альваресом как заменой Левандовскому. Лапорте нравится форвард «Атлетико»
«Барселона» интересуется Хулианом Альваресом из «Атлетико».
Каталонцы уже определились с позициями, которые нужно усилить к следующему лету. Одна из них – центр нападения.
Один из игроков, которого «Барса» рассматривает как замену Роберту Левандовскому, – Хулиан Альварес. Президент «блауграны» Жоан Лапорта – большой поклонник 25-летнего аргентинского нападающего, сообщает The Athletic.
В то же время сделка на данный момент не близка к конкретике.
За два сезона в «Алтетико» Альварес забил 18 голов и сделал 5 результативных передач в 42 матчах Ла Лиги. Его статистика – здесь.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?14344 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Athletic
