Саудовские клубы не сделают предложение по Винисиусу этим летом. Игроки предпочитают спортивный интерес деньгам перед ЧМ-2026 (As)

Винисиус Жуниор не перейдет в чемпионат Саудовской Аравии этим летом.

По данным Cadena SER, несмотря на то, что в конце 2024 года саудовцы предлагали 300 млн евро за трансфер вингера «Реала » и зарплату 200 млн в год бразильцу, текущим летом предложения не последует.

Отмечается, что расходы Саудовской профессиональной лиги сейчас ниже, чем в предыдущие сезоны. По мнению Омара Рубена, генерального директора AKHS Sports, отсутствие инвестиций со стороны арабского футбола «в основном связано с тем, что в 2026 году состоится чемпионат мира, а игроки часто предпочитают конкурентность [чемпионатов] деньгам».

Действующий контракт Винисиуса с «Реалом» истекает летом 2027 года. Переговоры о его продлении на данный момент зашли в тупик.