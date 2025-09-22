Гави проведут артроскопическое обследование из-за проблем с коленом. Консервативное лечение завершено
Полузащитнику «Барсы» Гави предстоит артроскопическое обследование.
Ранее стало известно, что хавбек «Барселоны» испытывает болевые ощущения в правом колене, на котором осенью 2023 года порвал крестообразную связку.
«Гави прошел интенсивные спортивные стресс-тесты после завершения курса консервативного лечения травмы внутреннего мениска в колене правой ноги.
Он пройдет артроскопическое обследование. После завершения процедуры будет опубликован отдельный пресс-релиз», – говорится в сообщении клуба.
Артроскопическое обследование – это малоинвазивная хирургическая процедура, где с помощью миниатюрной видеокамеры осматривают внутреннюю полость сустава через небольшие проколы.
А что с Гави? Повредил то же колено, где рвал кресты – операцию пока не хочет
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница «Барселоны» в X
