«Барса» примет решение об операции на колене Гави на следующей неделе. Клуб считает ее лучшим вариантом, хавбек предпочитает консервативное лечение
Ранее стало известно, что хавбек «Барселоны» испытывает болевые ощущения в правом колене, на котором осенью 2023 года порвал крестообразную связку. Операция не исключена.
Главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик в преддверии матча с «Хетафе» сообщил, что на начало следующей недели назначена встреча, на которой будет принято решение относительно лечения игрока. В настоящее время рассматриваются два варианта: продолжение консервативного лечения или хирургическое вмешательство.
По информации As, в клубе считают артроскопию лучшим способом раз и навсегда устранить дискомфорт в колене игрока, а сам футболист хочет избежать операции.
От выбранного метода будут зависеть сроки восстановления игрока: при консервативном лечении он пропустит еще около 15 дней, а в случае хирургического вмешательства – не менее 5-6 недель.