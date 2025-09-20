  • Спортс
«Барса» примет решение об операции на колене Гави на следующей неделе. Клуб считает ее лучшим вариантом, хавбек предпочитает консервативное лечение

В «Барселоне» скоро примут решение о возможной операции Гави.

Ранее стало известно, что хавбек «Барселоны» испытывает болевые ощущения в правом колене, на котором осенью 2023 года порвал крестообразную связку. Операция не исключена

Главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик в преддверии матча с «Хетафе» сообщил, что на начало следующей недели назначена встреча, на которой будет принято решение относительно лечения игрока. В настоящее время рассматриваются два варианта: продолжение консервативного лечения или хирургическое вмешательство.

По информации As, в клубе считают артроскопию лучшим способом раз и навсегда устранить дискомфорт в колене игрока, а сам футболист хочет избежать операции. 

От выбранного метода будут зависеть сроки восстановления игрока: при консервативном лечении он пропустит еще около 15 дней, а в случае хирургического вмешательства – не менее 5-6 недель.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoЛа Лига
logoтравмы
logoГави
logoБарселона
logoХанс-Дитер Флик
