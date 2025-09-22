  • Спортс
6

Росель о деле Негрейры: «Влияние в CTA есть только у президента, а на этой должности всегда болельщик «Реала». Этот джентльменский клуб должен был смириться с ситуацией, а не затягивать ее»

Экс-президент «Барсы» раскритиковал «Реал» на суде по делу Негрейры.

В 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

Сандро Росель, президент «Барселоны» в период с 2010 по 2014 год, дал показания в суде на прошлой неделе. Cadena SER получила доступ к аудиозаписям его выступления.

Позиция Роселя такова: Негрейра не оказал влияния на результаты «Барселоны», а клубу не было нужды подкупать вице-президента CTA, так как он не обладал реальной властью в организации.

«Этот человек не имел никакого влияния в CTA. Никакого. Единственный влиятельный человек в CTA – президент комитета. А за последние 70 лет почти все президенты CTA называли себя ярыми болельщиками «Реала». Единственный, кто имеет влияние в CTA, – президент, а эту должность всегда занимали болельщики «Реала».

Этот джентльменский клуб должен был смириться с ситуацией, а не затягивать ее до бесконечности, как они пытаются сделать, чтобы скрыть другие факты. Как сейчас, например, когда после четырех матчей Ла Лиги они уже обратились с жалобой на судейство в ФИФА. И где же господин Негрейра?» – заявил бывший президент «Барселоны».

Росель в суде о деле Негрейры: «Зачем «Барсе» помощь арбитров, если у нее была лучшая команда в мире? Месси, Пике и компания побеждали в Испании и Европе»

Сын Негрейры – против отца и защиты «Барсы». Почему его слова в суде важны?

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Cadena SER
