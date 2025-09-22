Коке о Ла Лиге: «Атлетико» потерял много очков, но до мая еще далеко. Футбол должен вернуть нам должное, мы работаем очень хорошо»

Коке считает, что «Атлетико» пока не добивается заслуженных результатов.

Мадридцы сыграли вничью с «Мальоркой» (1:1) в 5-м туре Ла Лиги и занимают 12-е место в турнирной таблице.

«Нам не хватало точности у ворот. У нас были моменты, даже [нереализованный] пенальти.

Они забили отличный гол, мы хорошо играли на протяжении трех четвертей матча, полностью заперли «Мальорку», вышли вперед... В итоге мы ушли с ничьей, которая нам не очень помогает.

Мы потеряли много очков, но до мая еще далеко. Футбол должен вернуть нам должное, потому что мы очень хорошо работаем», – заявил капитан «Атлетико » Коке .

«Атлетико» отстает от лидирующего в Ла Лиге «Реала» на 9 очков. При Симеоне это самый большой разрыв после 5 туров