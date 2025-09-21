10

У «Атлетико» 1 победа в 6 матчах сезона. Дальше – «Райо» в Ла Лиге

«Атлетико» всего один раз побеждал в нынешнем сезоне.

Сегодня команда Диего Симеоне сыграла вничью с «Мальоркой» (1:1) в 5-м туре Ла Лиги. Мадридцы остались в меньшинстве на 72-й минуте игры после удаления Александра Серлота.

Всего у «Атлетико» 3 ничьих, 2 поражения и 1 победа в шести матчах сезона во всех турнирах. Выиграть удалось лишь у «Вильярреала» – 2:0 в четвертом туре Ла Лиги.

В 6-м туре мадридский клуб сыграет дома против «Райо Вальекано».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
