Симеоне о недовольстве Альвареса заменой в матче с «Мальоркой»: «Все злятся. Хулиан – лучший игрок атаки в «Атлетико». Нам был нужен Серлот, но его удалили в спорном эпизоде»

Хулиан Альварес остался недоволен заменой в матче с «Мальоркой».

«Атлетико» сыграл вничью с «Мальоркой» (1:1) в выездном матче 5-го тура Ла Лиги. Альвареса , не забившего пенальти в 1-м тайме, заменили на 62-й минуте – Александр Серлот , вышедший на поле вместо аргентинца, получил красную карточку спустя 10 минут за фол на Антонио Раильо .

После замены Альварес качал головой и что-то говорил – момент попал в трансляцию DAZN. Отметим, что нападающий отыграл полностью лишь 1 из 5 матчей в нынешнем сезоне Ла Лиги – против «Эльче» во 2-м туре (1:1).

После матча главный тренер «Атлетико » Диего Симеоне заявил, что понимает недовольство Альвареса.

«Что касается Хулиана, то все игроки злятся, когда уходят с поля. Он наш лучший игрок атаки. Нам нужно, чтобы он показал себя с лучшей стороны. Он провел отличный матч.

Я понимал, что нам нужен Серлот, но в итоге он был удален в спорном эпизоде», – сказал Симеоне.