«Атлетико» отстает от лидирующего в Ла Лиге «Реала» на 9 очков. При Симеоне это самый большой разрыв после 5 туров

У «Атлетико» антирекордное отставание от лидера Ла Лиги при Диего Симеоне.

Сегодня мадридцы разделили очки с «Мальоркой» (1:1) в 5-м туре. В пяти матчах у них одна победа, три ничьих и одно поражение.

«Атлетико » набрал 6 очков, у лидирующего «Реала » – 15. Это самое большое отставание от первого места после пяти туров за все время работы Симеоне с командой.

В сезоне-2023/24 «Атлетико» уступал лидеру 8 очков, но имел игру в запасе, в остальных сезонах разрыв не превышал пяти очков.