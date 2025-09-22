Экс-форвард «ПСЖ» Оаро о Москве: «Прекрасный город. Она и Париж – одни из лучших мест в мире»

Гийом Оаро назвал Москву одним из лучших городов мира.

«Когда я играл в «ПСЖ », мы приезжали в Москву. Могу сказать, что это прекрасный город.

У меня с тех пор не было возможности приехать еще раз. Но это точно один из самых красивых городов мира.

Очень здорово, что удалось приехать в этом году. Думаю, что Москва и Париж – одни из лучших мест в мире», – заявил экс-форвард «ПСЖ»

20 и 21 сентября в Москве проходил «Кубок Легенд» имени Константина Еременко. Француз выступал в составе «Легенд Европы».