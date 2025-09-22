Экс-форвард «ПСЖ» Оаро о Москве: «Прекрасный город. Она и Париж – одни из лучших мест в мире»
Гийом Оаро назвал Москву одним из лучших городов мира.
«Когда я играл в «ПСЖ», мы приезжали в Москву. Могу сказать, что это прекрасный город.
У меня с тех пор не было возможности приехать еще раз. Но это точно один из самых красивых городов мира.
Очень здорово, что удалось приехать в этом году. Думаю, что Москва и Париж – одни из лучших мест в мире», – заявил экс-форвард «ПСЖ»
20 и 21 сентября в Москве проходил «Кубок Легенд» имени Константина Еременко. Француз выступал в составе «Легенд Европы».
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?7859 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости