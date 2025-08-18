  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сафонов об адаптации в «ПСЖ»: «Классно вернуться в Париж после отпуска в России, появилось чувство, что я приехал домой. Мне нравится жизнь здесь»
12

Сафонов об адаптации в «ПСЖ»: «Классно вернуться в Париж после отпуска в России, появилось чувство, что я приехал домой. Мне нравится жизнь здесь»

Матвей Сафонов рассказал, что адаптировался к жизни в Париже за год.

«Вчера начался регулярный чемпионат, а вместе с тем и наступил ровно год с нашего переезда в Париж!

Хочется немного сказать о моих ощущениях после года, который я жил и работал во Франции. Многое осознал, когда вернулся из отпуска, который провел в России.

Во-первых, я понял, что чувство дома у меня вызывает само возвращение в страну. Без разницы Москва это или Краснодар, я знаю, что здесь я все знаю и мне все понятно. Это то ощущение, которое мне забылось, и то, чего не хватало.

На данный момент я могу утверждать, что адаптировался во Франции. Было классно вернуться в Париж после отпуска. Это довольно странные ощущения, потому что здесь мне комфортно и появилось стойкое чувство, что я вернулся домой 🙏🏻

В течение года я много работал над французским языком. Результат мог быть лучше, но мне нравится изучать язык в своем темпе – так, как мне комфортно. Переживал, что забуду все за время отпуска и поездки в США, но голова отдохнула, и я почувствовал прогресс вместо регресса 😁

Осталось найти место, где нашей семье будет комфортно жить, учитывая нашего большого пса. О нем мы, конечно, тоже думаем и хотим, чтобы ему было комфортно.

Первую половину года мы жили в доме рядом с тренировочной базой, чтобы я мог быть полностью сконцентрирован на работе и адаптации в команде. Позже мы переехали в сам Париж.

На данный момент я понял, что вариант с апартаментами нам не совсем подходит, а жаль, ведь район города, в котором мы живем сейчас – magnifique (великолепный – Спортс’‘)! Но будем смотреть другие варианты и искать свое пристанище. 🤝

В общем, нравится мне Париж и нравится жизнь здесь. Сколько я всего успел посмотреть – и еще больше впереди», – написал вратарь «ПСЖ»

А что теперь делать со Станковичем?22577 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoпремьер-лига Россия
logoМатвей Сафонов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сафонов, Головин, Миранчуки, Глушенков, Сергеев, Литвинов, Раков, по 7 игроков «Локомотива» и ЦСКА – в расширенном составе сборной России на матчи с Иорданией и Катаром
126сегодня, 11:35
Забарный и Сафонов общались после перехода украинца в «ПСЖ». Защитник подписан на всех игроков парижан в соцсети, кроме Матвея (Sport.fr)
13416 августа, 11:45
Сафонов выиграл пять трофеев в «ПСЖ» за 14 месяцев, Хвича – четыре с января
8013 августа, 21:12
Главные новости
«Динамо» близко к трансферу Антона Миранчука из «Сьона» за 2 млн евро и бонусы (Иван Карпов)
96 минут назад
Рэшфорд считает, что «Барса» способна выиграть требл: «Не вижу причин, по которым мы не сможем это сделать. Команда готова побеждать, я хочу помочь, чем могу»
632 минуты назад
Анчелотти не вызовет Винисиуса на матчи Бразилии с Чили и Боливией. Вингеру «Реала» предоставят отдых
546 минут назад
Селюк про замену Станковича: «Ивич ничем не лучше. Когда «Спартак» подписал Деяна, я сказал: тренер без опыта, он не приведет команду к чемпионству»
20сегодня, 19:13
АПЛ стартовала! «Лидс» принимает «Эвертон»
1309сегодня, 19:00Live
Чемпионат России. «Пари НН» обыграл в Саранске «Динамо» Махачкала
3284сегодня, 18:57
«Спартак» предложил «Галатасараю» 6+2 млн евро за Куэсту. Защитник может подписать контракт с зарплатой 1,5 млн евро (Sport24)
27сегодня, 18:48
Пивоваров об ужесточении лимита: «Сигнал, что нам надо растить российских футболистов, обеспечивать их игровым временем. «Динамо» активно и успешно этим занимается»
26сегодня, 18:35
«Ливерпуль» продал Доука «Борнмуту» за 25 млн фунтов. Мерсисайдцы купили вингера за 600 тысяч в 2022-м
39сегодня, 18:15Фото
Кержаков о «Ростове»: «Хотелось бы работать в РПЛ, конечно. У команды есть тренер, как можно о чем-то говорить?»
24сегодня, 18:14
Ко всем новостям
Последние новости
Биджиев о ВАР после 0:2 от «Пари НН»: «Поднадоело. Мяч кому‑то попадает в мизинец, непонятно, кто первым играет рукой, там рисуют и отменяют гол»
4 минуты назад
Кафанов верит, что Сафонов может стать основным вратарем «ПСЖ»: «Матвей ни в чем не слабее Шевалье»
414 минут назад
«Рот-Вайсс» – «Боруссия» Дортмунд. 0:1 – Гирасси забил на 79-й. Онлайн-трансляция
515 минут назадLive
Алонсо о словах тренера «Мальорки» про непоследовательное судейство в игре с «Барсой»: «Он все очень хорошо объяснил»
616 минут назад
4243 зрителя посетили матч «Пари НН» – «Динамо» Махачкала в Саранске, по данным РПЛ
551 минуту назад
«При Личке «Динамо» играло в атакующий, зрелищный футбол, а при Карпине игроки вообще не понимают, что от них требуют. Ни в одном матче не показали фееричную игру». Дьяков о москвичах
559 минут назад
Маньетти о 38-летнем Жиру: «Великий футболист, играть против него – честь для меня. Он лидер от природы, поразила простота его игры, удивило, что физически он выдержал все 90 минут»
1сегодня, 19:34
«Лион» купил вратаря «Мальорки» Грейфа за 4+1,25 млн евро. Контракт – на 4 года
сегодня, 19:29
«Ницца» купила форварда «Базеля» Оморуйи за 6 млн евро. Контракт – на 5 лет
сегодня, 19:19Фото
«Пари НН» одержал первую победу в сезоне РПЛ – над «Махачкалой». Дальше – игра с московским «Динамо»
13сегодня, 19:02