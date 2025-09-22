  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Трушечкин о комментировании важных игр: «Зритель с огромным нажимом требует отрефлексировать решение судьи, дать ему оценку. Уклонился – неправ»
5

Трушечкин о комментировании важных игр: «Зритель с огромным нажимом требует отрефлексировать решение судьи, дать ему оценку. Уклонился – неправ»

Роман Трушечкин поделился мнением о работе комментатора во время важных матчей.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев, работавший на игре «Краснодар» – «Зенит» (0:2), выложил в соцсетях пост со скриншотом из личных сообщений, где болельщик называет его «говнюком» и просит «судить честно».

«Во время больших матчей в особенности выпукло проявляется вот что. Комментатор начинает оцениваться еще и по тому, как он комментирует судейство.

И здесь возникает одна забавная вещь, которая на секунду вернет нас к позабытой войне вокруг «наррадоров». Дело в том, что комментатор большой, потенциально – очень хейто-взрывоопасной игры и РАД БЫ быть просто нейтральным фиксатором событий в стиле: «Арбитр Петров усмотрел здесь подножку и наказывает Сидорова желтой карточкой». Или: «ВАР увидел контакт руки с мячом в штрафной и посчитал, что рука была неестественно отставлена от тела, поэтому возникло подозрение на пенальти».

Но зритель с огромным нажимом требует от комментатора не просто проговорить, но и обязательно отрефлексировать судейское решение. Дать ему оценку в шкале «верное-неверное».

Уклонился от оценки – неправ. Дал оценку – неправ как минимум для одной из сторон.

Комментатор, комментирующий судейские решения, никогда не будет прав для всех. И даже никогда не добьется нейтрально-уважительного отношения к себе обеих сторон за взвешенную и аргументированную позицию, которую он попытается в эфире занять.

Выход? Вот именно в таких играх большого накала, видимо, обязателен сидящий «рядом» (физически или технически, посредством телемоста с мгновенным откликом) судейский эксперт. Тогда комментатор может позволить себе «наррадора», вообще не вникающего в оценки.

Но! Бывают такие матчи, как вы знаете, в которых такой эксперт должен был бы включаться не раз-два за тайм, а буквально через каждые 3-4 минуты. Вот просто – на каждой показанной и не показанной желтой карточке.

Такого я не припомню», – написал комментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин.

«Краснодар» накажут за кричалку «Зенит» – позор российского футбола». Скандирование «Зенит» не может, судья поможет» не попало в рапорт делегата матча

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?7851 голос
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Трушечкина
logoРоман Трушечкин
брань
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoМатч ТВ
logoКраснодар
logoРоман Нагучев
телевидение
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Нагучев прокомментирует матч «Краснодара» и «Зенита» в 9-м туре РПЛ, Генич – игру «Спартака» и «Крыльев»
2018 сентября, 13:02
Трушечкин про Боярского: «Печально, что и комментатор, и осудившее его сообщество как бы сходятся, что счастливая и сытая семья, множество детей – нечто вроде наказания для женщины»
6218 августа, 12:40
Нагучев признан комментатором сезона на премии «Winline Герои РПЛ». Роман получил приз имени Уткина
7327 июня, 18:03
Главные новости
Росель предложил судье по делу Негрейры пересмотреть матчи «Барсы»: «Пусть эксперты скажут, в какой игре арбитр нам помог. Доказательства в пользу обвиняемого»
56 минут назад
Генсек РФС о налоге на легионеров в РПЛ: «Дегтярев не пытается быть цербером, он хочет открытого диалога. Мы готовы приветствовать определенные форматы»
413 минут назад
Мостовой о «Золотом мяче»: «С Месси и Роналду нынешние игроки даже рядом не стоят. Отдал бы Рафинье или Салаху»
3526 минут назад
«Реал» пропустит «Золотой мяч». Клуб продолжает бойкотировать церемонию после невручения приза Винисиусу в 2024-м
8244 минуты назад
«Золотой мяч»-2025. Сегодня церемония вручения, Дембеле, Ямаль, Мбаппе, Салах, Рафинья, Холанд, Кейн, Доннарумма – в числе претендентов на приз лучшему футболисту мира
10945 минут назад
Чемпион мира-1994 Алдаир: «Пробовал русскую водку – она хорошая, но в Бразилии лучше. В баню пока не ходил, надо заглянуть»
451 минуту назад
Генсек РФС Митрофанов: «Не Израиль нужно отстранять, а незаконное отстранение России снимать. Вмешательство политики в футбол недопустимо»
958 минут назад
10 бразильцев вышли в старте «Краснодара» и «Зенита» – это рекорд чемпионатов России
66сегодня, 10:07
Мбоджи – гений первого тура ЛЧ, принес фэнтези-игрокам 16 очков. Рискнете взять его в состав?
сегодня, 10:00
Организаторы «Золотого мяча» о критериях выбора победителя: «Личные и командные выступления, мастерство и честная игра»
38сегодня, 09:50
Ко всем новостям
Последние новости
Коке о Ла Лиге: «Атлетико» потерял много очков, но до мая еще далеко. Футбол должен вернуть нам должное, мы работаем очень хорошо»
15 минут назад
Дембеле посетит церемонию вручения «Золотого мяча», Энрике не будет. Делегация парижан сократилась до 40 человек из-за переноса матча с «Марселем»
619 минут назад
Экитике о трансфере в «Ливерпуль» за 95 млн евро: «Мне все равно. Цена такая, какая есть. Футбол изменился»
333 минуты назад
Лепехин о падении Петрова в штрафной «Зенита»: «Очень похоже, что там был пенальти. На повторе мне так показалось»
634 минуты назад
Посол Аргентины в России: «Барко – лучший аргентинец в РПЛ. Я видел, как он играл за «Ривер»
442 минуты назад
Экс-форвард «ПСЖ» Оаро о Москве: «Прекрасный город. Она и Париж – одни из лучших мест в мире»
147 минут назад
Мостовой о 2:0 с «Краснодаром»: «Зенит» заслужил победу, у них состав сильнее. Если бы не было лимита, и Дуглас, и другие иностранцы бы играли»
456 минут назад
«Пари НН» не планирует увольнять Шпилевского. Руководство клуба доверяет тренеру (Legalbet)
сегодня, 10:37
Артета о нуле ударов Дьокереша в матче с «Сити»: «Он старается изо всех сил. «Арсенал» должен создавать для него больше моментов, вот и все»
10сегодня, 10:34
Канчельскис об «МЮ»: «Я бы согласился поработать в клубе, но сейчас это невозможно, у них другие ценности. Занимать 11-е место – непозволительно, команда не имеет права так играть!»
5сегодня, 10:31