Трушечкин о комментировании важных игр: «Зритель с огромным нажимом требует отрефлексировать решение судьи, дать ему оценку. Уклонился – неправ»

Роман Трушечкин поделился мнением о работе комментатора во время важных матчей.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев , работавший на игре «Краснодар» – «Зенит» (0:2), выложил в соцсетях пост со скриншотом из личных сообщений, где болельщик называет его «говнюком» и просит «судить честно».

«Во время больших матчей в особенности выпукло проявляется вот что. Комментатор начинает оцениваться еще и по тому, как он комментирует судейство.

И здесь возникает одна забавная вещь, которая на секунду вернет нас к позабытой войне вокруг «наррадоров». Дело в том, что комментатор большой, потенциально – очень хейто-взрывоопасной игры и РАД БЫ быть просто нейтральным фиксатором событий в стиле: «Арбитр Петров усмотрел здесь подножку и наказывает Сидорова желтой карточкой». Или: «ВАР увидел контакт руки с мячом в штрафной и посчитал, что рука была неестественно отставлена от тела, поэтому возникло подозрение на пенальти».

Но зритель с огромным нажимом требует от комментатора не просто проговорить, но и обязательно отрефлексировать судейское решение. Дать ему оценку в шкале «верное-неверное».

Уклонился от оценки – неправ. Дал оценку – неправ как минимум для одной из сторон.

Комментатор, комментирующий судейские решения, никогда не будет прав для всех. И даже никогда не добьется нейтрально-уважительного отношения к себе обеих сторон за взвешенную и аргументированную позицию, которую он попытается в эфире занять.

Выход? Вот именно в таких играх большого накала, видимо, обязателен сидящий «рядом» (физически или технически, посредством телемоста с мгновенным откликом) судейский эксперт. Тогда комментатор может позволить себе «наррадора», вообще не вникающего в оценки.

Но! Бывают такие матчи, как вы знаете, в которых такой эксперт должен был бы включаться не раз-два за тайм, а буквально через каждые 3-4 минуты. Вот просто – на каждой показанной и не показанной желтой карточке.

Такого я не припомню», – написал комментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин .

