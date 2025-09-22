  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Джику избежал травмы и сможет сыграть в матче «Спартака» с «Пари НН»: «Болел перед игрой с «Крыльями». Не хотел подвести команду»
0

Джику избежал травмы и сможет сыграть в матче «Спартака» с «Пари НН»: «Болел перед игрой с «Крыльями». Не хотел подвести команду»

Защитник «Спартака» Александр Джику избежал травмы.

31-летний защитник сборной Ганы вынужден был покинуть поле на 79-й минуте матча 9-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

– Вы получили травму?

– Это не травма, я болел перед игрой, у меня была в боль в животе. Начал этот матч в старте, потому что не хотел подвести команду.

– К следующей игре будете готовы?

– Да, – сказал Джику.

В следующем туре «Спартак» 28 сентября дома сыграет с «Пари НН».

«Спартак» ожил в безумной дискотеке Станковича и Сакича

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?4258 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoтравмы
logoАлександр Джику
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой о дисквалификации Станковича: «Кто-то закапывает его и «Спартак», но это смешно. Они будут в тройке в следующем туре»
845 минут назад
«Спартаку» не до футбола – уже забыли про Станковича, по-моему. Идет разбор полетов внутри». Заварзин о 2:1 с «Крыльями»
10сегодня, 01:22
Главные новости
Трушечкин о комментировании важных игр: «Зритель с огромным нажимом требует отрефлексировать решение судьи, дать ему оценку. Уклонился – неправ»
1 минуту назад
Мбоджи – гений первого тура ЛЧ, принес фэнтези-игрокам 16 очков. Рискнете взять его в состав?
7 минут назад
Организаторы «Золотого мяча» о критериях выбора победителя: «Личные и командные выступления, мастерство и честная игра»
2017 минут назад
Росель о деле Негрейры: «Влияние в CTA есть только у президента, а на этой должности всегда болельщик «Реала». Этот джентльменский клуб должен был смириться с ситуацией, а не затягивать ее»
619 минут назад
Упамекано хочет перейти в «Реал». Защитник «Баварии» сообщил об этом агенту – возможность рассматривается (Marca)
2328 минут назад
Генсек РФС о планах Дегтярева ужесточить лимит: «Министр пытается понять, как сделать спорт лучше. Если найдутся более эффективные методы, он обратит на них внимание»
1638 минут назад
Мостовой о дисквалификации Станковича: «Кто-то закапывает его и «Спартак», но это смешно. Они будут в тройке в следующем туре»
845 минут назад
Журавель об интервью Глушенкова после матча с «Краснодаром»: «Я расстроился. Максим показал, что был не в духе. Мог бы на 2-3 минуты свое настроение куда-нибудь спрятать»
3850 минут назад
«Золотой мяч»-2025. Сегодня церемония вручения, Дембеле, Ямаль, Мбаппе, Салах, Рафинья, Холанд, Кейн, Доннарумма – в числе претендентов на приз лучшему футболисту мира
6255 минут назад
«Спартак» накажут за ситуацию с автобусом для «Крыльев» – самарцы на такси добирались на матч в Москве
2659 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Зенит» продолжит раскручивать чемпионский маховик. Создали задел, позволяющий претендовать на титул. Команда станет уверенней в себе и в тренере». Боярский после 2:0 с «Краснодаром»
48 минут назад
Лебеф о Палмере в основе на матч с «МЮ»: «Он не должен играть, если не готов на 100%. Особенно в «Челси», где у тренера 200 игроков в распоряжении»
637 минут назад
10 претендентов на «Золотой мяч» – кто лишний? Рейтинг Вадима Лукомского
58 минут назадВидео
«Краснодар» проиграл центр поля. Не хватило Черникова для разрешения, возможно. У «Зенита» Барриос убивался». Писарев про матч РПЛ
10сегодня, 08:24
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/16 финала. «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Адалой», «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Иттихад» Бензема проведут матчи во вторник
сегодня, 08:19
«Марсель» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 21:00
5сегодня, 07:50
Директор «Ростова»: «Нам было бы удобно летать через Краснодар. Туда гораздо ближе ехать, чем до Ставрополя»
7сегодня, 07:49
Форвард «Крыльев» Игнатенко о праздновании гола «Спартаку»: «Скопировал у Винисиуса»
11сегодня, 07:35Фото
Сарри о 0:1 с «Ромой»: «Лацио» заслуживал ничьей. У нас было 4-5 явных моментов, могли открыть счет в первом тайме»
4сегодня, 07:20
«Наполи» – «Пиза». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 06:40