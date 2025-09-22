Джику избежал травмы и сможет сыграть в матче «Спартака» с «Пари НН»: «Болел перед игрой с «Крыльями». Не хотел подвести команду»
Защитник «Спартака» Александр Джику избежал травмы.
31-летний защитник сборной Ганы вынужден был покинуть поле на 79-й минуте матча 9-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).
– Вы получили травму?
– Это не травма, я болел перед игрой, у меня была в боль в животе. Начал этот матч в старте, потому что не хотел подвести команду.
– К следующей игре будете готовы?
– Да, – сказал Джику.
В следующем туре «Спартак» 28 сентября дома сыграет с «Пари НН».
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?4258 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости