Джику избежал травмы и сможет сыграть в матче «Спартака» с «Пари НН»: «Болел перед игрой с «Крыльями». Не хотел подвести команду»

Защитник «Спартака» Александр Джику избежал травмы.

31-летний защитник сборной Ганы вынужден был покинуть поле на 79-й минуте матча 9-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

– Вы получили травму?

– Это не травма, я болел перед игрой, у меня была в боль в животе. Начал этот матч в старте, потому что не хотел подвести команду.

– К следующей игре будете готовы?

– Да, – сказал Джику .

В следующем туре «Спартак» 28 сентября дома сыграет с «Пари НН».

