«Спартаку» не до футбола – уже забыли про Станковича, по-моему. Идет разбор полетов внутри». Заварзин о 2:1 с «Крыльями»

Юрий Заварзин оценил победу «Спартака» над «Крыльями Советов» (2:1) в РПЛ.

– В первом тайме «Спартак» промучился. Что касается «Крыльев », то они рано поверили в успех и рано ушли в защиту. В целом же «Спартак» ничем не впечатлил. И, я так полагаю, очередная ошибка тренера с составом: на 30-й минуте начинает делать замены – значит, что-то не до конца продумал. Но хорошо, что исправился.

– Без эмоционального Станковича «Спартаку» было сложнее или легче?

– Да там, по-моему, уже забыли про него. У них там, такое ощущение, разбор полетов внутри идет, и им особо не до футбола, – сказал бывший гендиректор «Спартака ».