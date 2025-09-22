Директор «Ростова»: «Нам было бы удобно летать через Краснодар. Туда гораздо ближе ехать, чем до Ставрополя»
Спортивный директор «Ростова» оценил открытие аэропорта в Краснодаре.
Воздушная гавань в Краснодаре возобновила работу 11 сентября спустя три года. Аэропорт в Ростове‑на‑Дону по‑прежнему закрыт.
— В Краснодаре открыли аэропорт, будет ли «Ростов» этим пользоваться?
— Там сейчас только рейсовые самолеты и не во все города. Начальник команды прорабатывает варианты, чартерами оттуда летать пока проблематично. Пока не готов говорить о нюансах, но мы прорабатываем варианты.
Конечно, нам было бы удобно летать через Краснодар. Туда гораздо ближе ехать, чем до Ставрополя, — сказал Алексей Рыскин.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?484 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости