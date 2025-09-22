Директор «Ростова»: «Нам было бы удобно летать через Краснодар. Туда гораздо ближе ехать, чем до Ставрополя»

Спортивный директор «Ростова» оценил открытие аэропорта в Краснодаре.

Воздушная гавань в Краснодаре возобновила работу 11 сентября спустя три года. Аэропорт в Ростове‑на‑Дону по‑прежнему закрыт.

— В Краснодаре открыли аэропорт, будет ли «Ростов» этим пользоваться?

— Там сейчас только рейсовые самолеты и не во все города. Начальник команды прорабатывает варианты, чартерами оттуда летать пока проблематично. Пока не готов говорить о нюансах, но мы прорабатываем варианты.

Конечно, нам было бы удобно летать через Краснодар. Туда гораздо ближе ехать, чем до Ставрополя, — сказал Алексей Рыскин.