Комличенко забил 100‑й и 101-й голы в профессиональной карьере. Форвард «Локомотива» за минуту сделал дубль в игре с «Акроном» в Кубке
Николай Комличенко пробил отметку в 100 голов за карьеру.
Нападающий «Локомотива» открыл счет на 48‑й минуте матча 4‑го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Акрона» (2:0, второй тайм) с передачи Владислава Сарвели.
Спустя минуту Комличенко забил второй мяч с паса Лукаса Фассона.
30‑летний Комличенко забил 100‑й и 101-й голы в профессиональной карьере.
Помимо «Локомотива» форвард также выступал за «Краснодар», «Черноморец» Новороссийск, «Слован», «Млада-Болеслав», «Динамо», «Ростов» и вызывался в сборную России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
