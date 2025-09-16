Комличенко забил 100‑й и 101-й голы в профессиональной карьере. Форвард «Локомотива» за минуту сделал дубль в игре с «Акроном» в Кубке

Николай Комличенко пробил отметку в 100 голов за карьеру.

Нападающий «Локомотива» открыл счет на 48‑й минуте матча 4‑го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Акрона » (2:0, второй тайм) с передачи Владислава Сарвели.

Спустя минуту Комличенко забил второй мяч с паса Лукаса Фассона.

30‑летний Комличенко забил 100‑й и 101-й голы в профессиональной карьере.

Помимо «Локомотива » форвард также выступал за «Краснодар », «Черноморец» Новороссийск, «Слован», «Млада-Болеслав», «Динамо », «Ростов» и вызывался в сборную России.