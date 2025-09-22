Сарри о 0:1 с «Ромой»: «Лацио» заслуживал ничьей. У нас было 4-5 явных моментов, могли открыть счет в первом тайме»

Маурицио Сарри оценил поражение «Лацио» от «Ромы» (0:1) в Серии А.

«У нас было 4-5 явных моментов, мы могли открыть счет в первом тайме. Мы проиграли из-за грубой ошибки. Посмотрим, была ли это техническая ошибка [защитника], или же он несерьезно отнесся к эпизоду.

В целом мы провели хороший матч, но проиграли вот так. Нам жаль наших болельщиков, они поддерживали нас. Также мне жаль команду – мы не заслуживали поражения. Думаю, мы заслуживали ничьей.

После пропущенного гола мы сбавили обороты, но до этого момента мы мало что позволяли сопернику и могли пару раз забить. До 38-й минуты (до гола «Ромы» – Спортс”) я не видел предпосылок к тому, что мы проиграем», – сказал тренер «Лацио ».