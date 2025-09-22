  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гасперини об 1:0: «Доволен игрой «Ромы» до того момента, как «Лацио» остался в меньшинстве – мы могли упустить победу»
Гасперини об 1:0: «Доволен игрой «Ромы» до того момента, как «Лацио» остался в меньшинстве – мы могли упустить победу»

Джан Пьеро Гасперини оценил победу «Ромы» над «Лацио» (1:0) в Серии А.

«Я очень доволен игрой, по крайней мере до того момента, как «Лацио» остался в меньшинстве [на 86-й минуте] – на этом отрезке мы могли упустить победу. У нас все должны улучшить действия в атаке, нужно еще чуть добавить, чтобы забивать больше.

Мне очень понравилось дерби, хотя в концовке было так шумно, что игроки меня не слышали. Ситуация для нас была благоприятная, но мы могли пропустить от соперника, игравшего вдесятером.

Знаю, для болельщиков такие матчи стоят особняком, поэтому мы рады, что доставили им удовольствие. Теперь мне нужно подумать над тем, чтобы команда прибавляла в последние 10 минут», – сказал тренер «Ромы».

