«Рома» 5 матчей подряд не уступает «Лацио» в дерби. У Гасперини 3 сухие победы и поражение во главе «волков», у Сарри – 3 сухих поражения и победа
«Рома» 5 матчей подряд не уступает «Лацио».
«Лацио» дома уступил «Роме» (0:1) в 4-м туре Серии А.
В последний раз «орлы» побеждали «волков» в марте 2023 года. После этого были три победы «Ромы» и две ничьих.
Отметим, что у Джан Пьеро Гасперини 3 сухие победы по 1:0 в 4 матчах во главе «Ромы» и одно поражение с тем же счетом.
У команды Маурицио Сарри 3 сухих поражения в 4 играх этого сезона и одна победа со счетом 4:0.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Wildstat
