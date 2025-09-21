«Рома» 5 матчей подряд не уступает «Лацио» в дерби. У Гасперини 3 сухие победы и поражение во главе «волков», у Сарри – 3 сухих поражения и победа

«Рома» 5 матчей подряд не уступает «Лацио».

«Лацио » дома уступил «Роме» (0:1) в 4-м туре Серии А.

В последний раз «орлы» побеждали «волков» в марте 2023 года. После этого были три победы «Ромы» и две ничьих.

Отметим, что у Джан Пьеро Гасперини 3 сухие победы по 1:0 в 4 матчах во главе «Ромы» и одно поражение с тем же счетом.

У команды Маурицио Сарри 3 сухих поражения в 4 играх этого сезона и одна победа со счетом 4:0.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию римского дерби.