  • Бивол собрал идеального футболиста: от Месси – техника и футбольный IQ, от Роберто Карлоса – удар и левая нога, от Зидана – игра головой
Бивол собрал идеального футболиста: от Месси – техника и футбольный IQ, от Роберто Карлоса – удар и левая нога, от Зидана – игра головой

Дмитрию Биволу предложили собрать идеального футболиста.

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе в разговоре с пресс-службой «Зенита» отметил, что у лучшего игрока из возможных будут левая нога и удар Роберто Карлоса, правая нога Дэвида Бекхэма, техника и футбольный интеллект Лионеля Месси, а также умение играть головой, которым обладал Зинедин Зидан.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
