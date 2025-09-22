Бивол собрал идеального футболиста: от Месси – техника и футбольный IQ, от Роберто Карлоса – удар и левая нога, от Зидана – игра головой
Дмитрию Биволу предложили собрать идеального футболиста.
Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе в разговоре с пресс-службой «Зенита» отметил, что у лучшего игрока из возможных будут левая нога и удар Роберто Карлоса, правая нога Дэвида Бекхэма, техника и футбольный интеллект Лионеля Месси, а также умение играть головой, которым обладал Зинедин Зидан.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости