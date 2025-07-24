Семак чаще других фигур из петербургского спорта упоминается в СМИ. Энрике – 2-й, Аршавин – 3-й, Соболев – 4-й, Ларионов – 5-й, Глушенков, Латышонок, Мостовой, Педро, Бивол в топ-10

Сергей Семак – 1-й в рейтинге упоминаний фигур петербургского спорта в СМИ.

«Петербургский дневник» представил рейтинг из 10 самых упоминаемых в СМИ фигур петербургского спорта с апреля по июнь 2025 года.

Первое место с 22 043 упоминаниями занял главный тренер «Зенита » Сергей Семак, вторым стал бразильский полузащитник петербуржцев Луис Энрике Андре (10 594), тройку замкнул экс-игрок сборной России Андрей Аршавин (10 526).

Пятым стал главный тренер СКА Игорь Ларионов (7 954 упоминания), 10-е место у чемпиона мира по боксу Дмитрия Бивола (3 718).

Полный список выглядит следующим образом:

1. Сергей Семак (22 043 упоминания).

2. Луис Энрике Андре (10 594).

3. Андрей Аршавин (10 526).

4. Александр Соболев (9 061).

5. Игорь Ларионов (7 954).

6. Максим Глушенков (7 516).

7. Андрей Мостовой (6 806).

8. Евгений Латышонок (4 069).

9. Педро дос Сантос (3 910).

10. Дмитрий Бивол (3 718).