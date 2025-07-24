Дмитрий Бивол провел тренировку с «Зенитом».

Дмитрий Бивол посетил базу «Зенита» и провел тренировку с футболистами.

«Круто. Первые впечатления – класс. У ребят есть все от «а» до «я». Это то, что мы всегда ищем, когда проводим какой‑либо сбор. Для боксеров такую базу не собрать.

Это мечта любого спортсмена. Когда ты можешь прийти и заниматься своим делом», – сказал чемпион мира по боксу Бивол.

Фото: fc-zenit.ru