Фото
31

Дмитрий Бивол провел тренировку с «Зенитом»

Дмитрий Бивол провел тренировку с «Зенитом».

Дмитрий Бивол  посетил базу «Зенита» и провел тренировку с футболистами.

«Круто. Первые впечатления – класс. У ребят есть все от «а» до «я». Это то, что мы всегда ищем, когда проводим какой‑либо сбор. Для боксеров такую базу не собрать.

Это мечта любого спортсмена. Когда ты можешь прийти и заниматься своим делом», – сказал чемпион мира по боксу Бивол.

Фото: fc-zenit.ru

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: официальный сайт «Зенита»
logoДмитрий Бивол
logoбокс
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Бетербиев – о бое с Биволом: «Некоторые обещали, что будут боксировать. Не моя вина, что не складывается бой в России. Вы понимаете, чья это вина»
524 июля, 13:00
Семак чаще других фигур из петербургского спорта упоминается в СМИ. Энрике – 2-й, Аршавин – 3-й, Соболев – 4-й, Ларионов – 5-й, Глушенков, Латышонок, Мостовой, Педро, Бивол в топ-10
1523 июля, 22:09
Имам Хатаев: «Не выйду против чеченского брата Бетербиева. А вот против Бивола – с удовольствием»
1411 июля, 07:30
Главные новости
Белал – о поединке Чимаева и дю Плесси: «Если Хамзат не будет сильно давить в первом раунде, то сохранит энергию. И все будет в порядке. Ставлю на него»
1вчера, 18:06
Владимир Хрюнов организует Лигу чемпионов по нардам. Среди амбассадоров – Макгрегор, Джонс и Канье Уэст
6вчера, 17:44
Фахретдинов – о победе Шары Буллета над Баррио: «Такой поединок нужен был Шарабутдину. Какие шансы на титульник? Они есть у всех»
6вчера, 15:09
Павлович встретился с Джонсом: «Рад видеть тебя в Москве»
6вчера, 13:57Фото
Джон Сина попадает в параллельную вселенную в трейлере второго сезона «Миротворца»
вчера, 13:25Кино
Тактаров – о Яне: «Петр отдал первый раунд, потому что становится профессионалом. Это приходит с возрастом и опытом»
8вчера, 12:47
Шара Буллет перенес операцию на носу после боя с Марком-Андре Баррио на UFC Abu Dhabi
1вчера, 10:25Фото
Шара Буллет: «Я стану чемпионом. Запомните мое имя!»
23вчера, 10:15
Митчелл – о поединке с Нурмагомедовым: «Я помню, как бил по воздуху, помню, как меня ударили и появился свет. Было очень тяжело. Я сражался за свою жизнь»
5вчера, 09:21
Испанский стример Ibai установил рекорд по количеству зрителей на Twitch – 9,3 млн на боксерском шоу
4вчера, 08:55
Ко всем новостям
Последние новости
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22