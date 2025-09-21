Мусаев о судействе Карасева с «Зенитом»: «Было много свистков – даже когда добавили 7 минут, минуты 2-3 судья разнимал потасовку. Хотелось, чтобы игра была более интенсивной»

Мурад Мусаев остался недоволен судейством Сергея Карасева в матче с «Зенитом».

В 9-м туре Мир РПЛ «Краснодар» уступил на своем поле о счетом 0:2.

– Почему отказались от упрощения игры?



– Что значит «отказались»? Играли хорошо. Стас Агкацев ошибся несколько раз технически в первом тайме, но он делал все правильно. Когда делали смену направления через него, «Зенит » прессинговал только Соболевым . Решения правильные, но технически ошибался. Очень правильно выходили в атаку. Через Джона Кордобу , через фланговых нападающих.

– Насколько влияло количество свистков судьи?

– Согласен, что было много свистков и остановок. Даже когда добавили 7 минут, минуты 2-3 судья разговаривал, разнимал потасовку. Не очень хорошо. Мы были неплохо готовы физически, готовы были выдержать высокий темп. Хотелось бы, чтобы игра была более интенсивной. Но это больше вопрос к арбитру, – сказал главный тренер «Краснодара ».