Деклан Райс: «При мне «Арсенал» еще не доминировал над «Сити» так, как сегодня. Мы заслужили уважение соперника. Были бы разочарованы поражением»
Деклан Райс доволен игрой «Арсенала» против «Манчестер Сити» (1:1).
«Очевидно, мы заслужили уважение соперника. Они понимают уровень нашего мастерства.
Знаете, начиная с защиты и заканчивая атакой, за все мое время в «Арсенале» мы, по-моему, ни разу не доминировали в матче с «Ман Сити» так, как сегодня. Мы оказывали постоянное давление, но и от них исходила угроза атаки. В конечном счете мы свой гол заслужили.
Мы испытали бы настоящее разочарование, если бы проиграли этот матч. Думаю, то, что мы разделили очки, справедливо, но мы, разумеется, хотим побеждать в таких матчах», – сказал полузащитник «Арсенала».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
