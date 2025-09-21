Деклан Райс: «При мне «Арсенал» еще не доминировал над «Сити» так, как сегодня. Мы заслужили уважение соперника. Были бы разочарованы поражением»

Деклан Райс доволен игрой «Арсенала» против «Манчестер Сити» (1:1).

«Очевидно, мы заслужили уважение соперника. Они понимают уровень нашего мастерства.

Знаете, начиная с защиты и заканчивая атакой, за все мое время в «Арсенале» мы, по-моему, ни разу не доминировали в матче с «Ман Сити » так, как сегодня. Мы оказывали постоянное давление, но и от них исходила угроза атаки. В конечном счете мы свой гол заслужили.

Мы испытали бы настоящее разочарование, если бы проиграли этот матч. Думаю, то, что мы разделили очки, справедливо, но мы, разумеется, хотим побеждать в таких матчах», – сказал полузащитник «Арсенала ».