Ямаль, Рафинья, Флик, Кубарси, Лапорта – в составе делегации «Барсы» на церемонию «Золотого мяча». Педри и Левандовского не будет
Известен состав делегации «Барселоны» на церемонию вручения «Золотого мяча».
Награждение состоится в Париже в понедельник, 22 сентября. На ней будет объявлено имя лучшего футболиста года.
Как сообщает Mundo Deportivo, от «блауграны» в столицу Франции отправятся Ламин Ямаль, Рафинья, Пау Кубарси, претендующий на «Трофей Копа» ( лучшему футболисту до 21 года) и главный тренер Ханс-Дитер Флик.
К ним присоединятся президент «Барселоны» Жоан Лапорта и другие члены руководства, а также футболистки женской команды, включая последних обладательниц «Золотого мяча» – Алексию Путельяс и Айтану Бонмати.
Отмечается, что церемонию не посетят Педри и Роберт Левандовски.
По словам источника, в клубе нет особого оптимизма относительно завоевания крупных наград, судя по полученным сигналам (или отсутствии таковых).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
