Рафинья и Левандовски стали первыми в истории Ла Лиги одноклубниками, забившими по 2 гола после выхода на замену
Рафинья и Роберт Левандовски забили по два гола в матче с «Валенсией».
Бразилец вышел на замену на 46-й минуте матча 4-го тура Ла Лиги и отличился на 53-й и 66-й. Поляк появился на поле на 68-й минуте и забил на 76-й и 86-й.
Рафинья и Левандовски стали первыми в истории Ла Лиги одноклубниками, сделавшими по дублю после выхода на замену в одном матче.
Следует отметить, что два гола «Валенсии» забил и Фермин Лопес, игравший с первой минуты. Матч завершился со счетом 6:0 в пользу «Барселоны».
Опубликовал: Александр Суряев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости