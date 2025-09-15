Рафинья и Левандовски стали первыми в истории Ла Лиги одноклубниками, забившими по 2 гола после выхода на замену

Рафинья и Роберт Левандовски забили по два гола в матче с «Валенсией».

Бразилец вышел на замену на 46-й минуте матча 4-го тура Ла Лиги и отличился на 53-й и 66-й. Поляк появился на поле на 68-й минуте и забил на 76-й и 86-й.

Рафинья и Левандовски стали первыми в истории Ла Лиги одноклубниками, сделавшими по дублю после выхода на замену в одном матче.

Следует отметить, что два гола «Валенсии» забил и Фермин Лопес, игравший с первой минуты. Матч завершился со счетом 6:0 в пользу «Барселоны».