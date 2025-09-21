  • Спортс
  • Лапочкин про «Краснодар» – «Зенит»: «Лучший матч Карасева за два года, очень удачное судейство. Нино не касался Петрова, нет фола – арбитр отлично сам разобрался»
31

Лапочкин про «Краснодар» – «Зенит»: «Лучший матч Карасева за два года, очень удачное судейство. Нино не касался Петрова, нет фола – арбитр отлично сам разобрался»

Сергей Лапочкин высоко оценил судейство игры «Краснодар» – «Зенит» (0:2).

– Перед голом Глушенкова «Краснодар» настаивал, что был фол на их игроке. Был ли он?

– Карасев абсолютно правильно разобрался. Современный футбол атлетичный: Нино выигрывает верховую борьбу у Кривцова, ничего не нарушает, играет плечом, руки нет, никакой грубости. Голевая атака «Зенита» началась легитимно. О фоле мы не можем говорить в этом эпизоде.

Для Карасева это обычное давление. Игра была эмоциональная, много карточек, но для Сергея это обычный уровень, когда на него давят, когда он судит большие матчи. В ключевых решениях он был сегодня очень хорош.

– Падение Петрова?

– Изначально в динамике показалось, что Нино нарушает правила, сбивает Петрова. На нескольких повторах кажется, что это так. Но со спины мы видим, что он не касается Сергея. Там нет никакого контакта, нет фола, и мы не можем говорить о пенальти. Карасев отлично сам разобрался в этом эпизоде.

– В концовке игроки потолкались. Правильно ли повел себя Карасев и вернулся ли он на свой топ‑уровень?

– Да, в конце эмоции вскипели, и Сергей абсолютно правильно показал по желтой карточке.

Мне кажется, за последние два года это лучший матч Карасева в его исполнении. Да, были какие‑то шероховатости, но в целом это было очень удачное судейство, – отметил экс-арбитр.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
