У «Зенита» 6 побед и 2 ничьих в 8 последних матчах в РПЛ и Кубке. Дальше – «Оренбург»

«Зенит» не проигрывает в 8 матчах подряд.

Сегодня команда Сергея Семака в гостях обыграла «Краснодар» (2:0) в 9-м туре Мир РПЛ.

В последних 8 матчах в РПЛ и Фонбет Кубке России «Зенит» одержал 6 побед и дважды сыграл вничью. Последний раз сине-бело-голубые проигрывали 9 августа – «Ахмату» (0:1) в 4-м туре.

После 9 туров «Зенит» занимает 4-е место в таблице, набрав 16 очков. В следующем туре команда сыграет с «Оренбургом» – матч пройдет в субботу, 27 сентября.