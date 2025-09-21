Корнеев об Энрике в «Зените»: «Он до сих пор в спячке, его редко можно увидеть супермотивированным. Он не показывал стабильной игры в «Бетисе» – были серьезные проблемы»

Игорь Корнеев предположил, что Луису Энрике Андре не хватает мотивации.

– Сколько процентов от своего реального потенциала показывает в «Зените» Луис Энрике?

– 30. На мой взгляд, Энрике до сих пор находится в спячке. Вот поэтому в «Бетисе » у него и возникли серьезные проблемы. Он не показывал стабильной игры. Его очень редко можно увидеть супермотивированным.

– Нет опасений, что этот трансфер [за 35 миллионов евро] окажется провальным?

– Вряд ли провальным. Все-таки это игрок сборной Бразилии , который забивает голы в ее составе. Думаю, в итоге «Зенит» денег на нем не потеряет. Но и не заработает, – отметил бывший спортивный директор сине-бело-голубых.

В текущем сезоне Мир РПЛ Энрике провел 6 матчей в Мир РПЛ, не отметившись результативными действиями. Подробная статистика игрока доступна здесь .

«Зенит» сегодня сыграет с «Краснодаром» в 9-м туре чемпионата России. Матч начнется в 19:30 по московскому времени.