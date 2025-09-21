Литвинов о дисквалификации Станковича: «Спартак» должен биться за него. В первый раз слышу, чтобы на месяц запрещали, люди разбирающиеся там сидят»

Руслан Литвинов заявил, что «Спартак» должен биться за Деяна Станковича.

Ранее КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Спартака» Станковича на месяц во всех соревнованиях под эгидой РФС за нецензурную брань в адрес арбитра матча против «Динамо» (2:2)

Сегодня красно-белые победили «Крылья Советов» (2:1) в 9-м туре Мир РПЛ .

– Насколько не хватает на бровке Станковича?

– Он все равно всегда с нами, он на связи с тренерским штабом. Мы понимаем, что он требует от нас. Где‑то чувствуешь его эмоциональность и поддержку, но мы сейчас понимаем, что даже если его нет там, мы должны биться за него.

– Дисквалификация на месяц – не перебор?

– Не мы же выбираем количество. В первый раз слышу, чтобы на месяц запрещали, люди у нас разбирающиеся там сидят. Поэтому пусть они и решают, – сказал полузащитник «Спартака ».