  • Литвинов о дисквалификации Станковича: «Спартак» должен биться за него. В первый раз слышу, чтобы на месяц запрещали, люди разбирающиеся там сидят»
2

Руслан Литвинов заявил, что «Спартак» должен биться за Деяна Станковича.

Ранее КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Спартака» Станковича на месяц во всех соревнованиях под эгидой РФС за нецензурную брань в адрес арбитра матча против «Динамо» (2:2)

Сегодня красно-белые победили «Крылья Советов» (2:1) в 9-м туре Мир РПЛ.

– Насколько не хватает на бровке Станковича?

– Он все равно всегда с нами, он на связи с тренерским штабом. Мы понимаем, что он требует от нас. Где‑то чувствуешь его эмоциональность и поддержку, но мы сейчас понимаем, что даже если его нет там, мы должны биться за него.

– Дисквалификация на месяц – не перебор?

– Не мы же выбираем количество. В первый раз слышу, чтобы на месяц запрещали, люди у нас разбирающиеся там сидят. Поэтому пусть они и решают, – сказал полузащитник «Спартака».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
