  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Форвард «Оренбурга» Савельев об 1:3 с «Динамо»: «Пенальти не было, считаю. ВАР пригласил судью, посчитав, что это ошибка. Не знаю, почему арбитр не поменял мнение»
1

Форвард «Оренбурга» Савельев об 1:3 с «Динамо»: «Пенальти не было, считаю. ВАР пригласил судью, посчитав, что это ошибка. Не знаю, почему арбитр не поменял мнение»

Максим Савельев недоволен судейством в игре с «Динамо».

«Оренбург» в матче 9-го тура МИР РПЛ уступил «Динамо» (1:3). Максим Осипенко на 85-й минуте забил победный гол с пенальти, назначенного после долгого просмотра эпизода арбитром Сергеем Цыганком после возможного контакта Владислава Камилова с Иваном Сергеевым. Оренбуржцы обратятся в ЭСК РФС.

— Совершили глупые ошибки, привезли опять себе голы. В первом тайме придерживались плана, играли, все было нормально, а потом отклонились от плана, сделали ошибки — отсюда и результат.

— Как можно объяснить ошибку при первом голе, когда Овсянников вышел из ворот и врезался в Ценова?

— Я не вратарь, мне тяжело что‑то сказать. Есть правила, что вратарь должен крикнуть, а защитник — уступить. Но меня не было в том эпизоде, не знаю, кричал ли вратарь, почему так произошло.

— Этот гол подкосил команду?

— Да. Но все бывает, все ошибаются. Не хочу обвинять своих партнеров и команду в поражении.

— А пенальти?

— Считаю, что пенальти не было. VAR пригласил судью, значит посчитал, что была ошибка. Не знаю, почему арбитр не поменял свое мнение, — сказал нападающий «Оренбурга» Максим Савельев.

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Матч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoОренбург
logoДинамо Москва
logoМаксим Савельев
видеоповторы
Сергей Цыганок
logoсудьи
logoЭмиль Ценов
logoБогдан Овсянников
logoВладислав Камилов
logoИван Сергеев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Начать не поздно! Собирайте состав в Фэнтези ЛЧ – призы в каждом туре
16 минут назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Арсенала», «Ньюкасл» сыграл вничью с «Борнмутом», «Вилла» – с «Сандерлендом»
92519 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Сассуоло», «Рома» обыграла «Лацио», «Аталанта» разгромила «Торино» в гостях
4222 минуты назад
Александр Мостовой: «Спартак» уже пятый, скоро попадет в тройку, я говорил с первых туров – будут наверху. С таким составом иначе нельзя, футбол – это не наука»
1527 минут назад
Тренер «Спартака» Сакич о 2:1 с «Крыльями»: «Станкович определял состав, а решения в матче мы принимали сами. Не всегда можно перевернуть игру, но ребята проявили характер»
1852 минуты назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Мальорки», «Барселона» сыграет с «Хетафе»
93сегодня, 14:16Live
Мостовой о победе «Спартака»: «Это ответ всем превдоэкспертам, несущим чушь. Они говорили, что дисквалификация Станковича повлияет на игру. Мой прогноз сбылся, играют ведь футболисты»
58сегодня, 14:11
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого на 90+9 пропустил от лидирующего «Чэнду» – команды сыграли вничью (1:1). Спортс’’ показал матч в прямом эфире
49сегодня, 14:04Видео
Чемпионат России. «Спартак» одолел «Крылья», «Краснодар» против «Зенита», «Балтика» – «Ростов», «Динамо» победило в гостях «Оренбург»
1120сегодня, 14:00Live
«Спартак» 5 матчей подряд не уступает в РПЛ. После 2:4 от «Локомотива» – 3 победы и 2 ничьих и по 2 забитых гола за игру
51сегодня, 13:32
Ко всем новостям
Последние новости
Угальде – лучший бомбардир «Спартака» среди действующих игроков. У форварда 22 гола за клуб
27 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина против «Меца», матч «ПСЖ» Сафонова с «Марселем» перенесен
714 минут назадLive
Умяров о невызовах в сборную: «Меня это ни капли не задевает. Сколько футболистов в РПЛ – каждый должен спрашивать Карпина, почему он не вызывается?»
219 минут назад
Чемпионат Нидерландов. ПСВ против «Аякса»
231 минуту назадLive
Канчельскис о победе «МЮ» над «Челси»: «Это не поможет Амориму остаться. В клубе большая беда, если попадут в ЛЧ – это будет огромное счастье для них»
434 минуты назад
«Байер» – «Боруссия» Менхенгладбах. Шик, Бен-Сегир и Матино играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:30
37 минут назад
«Арсенал» – «Манчестер Сити». Дьокереш, Холанд, Троссард и Доку играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:30
737 минут назад
У «Шанхая» Слуцкого одна победа в пяти матчах Суперлиги – против «Циндао Хайню» (2:0). Команда сыграла вничью с «Чэнду»
39 минут назадВидео
Спортивный директор «Ростова» Рыскин похудел на 82 кг: «Диета и спорт»
1045 минут назад
Умяров о переходе в европейский клуб: «Ткаченко виднее, наверное. Я ничего не знаю об интересе, у каждого футболиста есть желание уехать в Европу»
355 минут назад