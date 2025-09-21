Форвард «Оренбурга» Савельев об 1:3 с «Динамо»: «Пенальти не было, считаю. ВАР пригласил судью, посчитав, что это ошибка. Не знаю, почему арбитр не поменял мнение»

Максим Савельев недоволен судейством в игре с «Динамо».

«Оренбург» в матче 9-го тура МИР РПЛ уступил «Динамо » (1:3). Максим Осипенко на 85-й минуте забил победный гол с пенальти, назначенного после долгого просмотра эпизода арбитром Сергеем Цыганком после возможного контакта Владислава Камилова с Иваном Сергеевым . Оренбуржцы обратятся в ЭСК РФС.

— Совершили глупые ошибки, привезли опять себе голы. В первом тайме придерживались плана, играли, все было нормально, а потом отклонились от плана, сделали ошибки — отсюда и результат.

— Как можно объяснить ошибку при первом голе, когда Овсянников вышел из ворот и врезался в Ценова?

— Я не вратарь, мне тяжело что‑то сказать. Есть правила, что вратарь должен крикнуть, а защитник — уступить. Но меня не было в том эпизоде, не знаю, кричал ли вратарь, почему так произошло.

— Этот гол подкосил команду?

— Да. Но все бывает, все ошибаются. Не хочу обвинять своих партнеров и команду в поражении.

— А пенальти?

— Считаю, что пенальти не было. VAR пригласил судью, значит посчитал, что была ошибка. Не знаю, почему арбитр не поменял свое мнение, — сказал нападающий «Оренбурга » Максим Савельев.