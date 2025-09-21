Форвард «Оренбурга» Савельев об 1:3 с «Динамо»: «Пенальти не было, считаю. ВАР пригласил судью, посчитав, что это ошибка. Не знаю, почему арбитр не поменял мнение»
«Оренбург» в матче 9-го тура МИР РПЛ уступил «Динамо» (1:3). Максим Осипенко на 85-й минуте забил победный гол с пенальти, назначенного после долгого просмотра эпизода арбитром Сергеем Цыганком после возможного контакта Владислава Камилова с Иваном Сергеевым. Оренбуржцы обратятся в ЭСК РФС.
— Совершили глупые ошибки, привезли опять себе голы. В первом тайме придерживались плана, играли, все было нормально, а потом отклонились от плана, сделали ошибки — отсюда и результат.
— Как можно объяснить ошибку при первом голе, когда Овсянников вышел из ворот и врезался в Ценова?
— Я не вратарь, мне тяжело что‑то сказать. Есть правила, что вратарь должен крикнуть, а защитник — уступить. Но меня не было в том эпизоде, не знаю, кричал ли вратарь, почему так произошло.
— Этот гол подкосил команду?
— Да. Но все бывает, все ошибаются. Не хочу обвинять своих партнеров и команду в поражении.
— А пенальти?
— Считаю, что пенальти не было. VAR пригласил судью, значит посчитал, что была ошибка. Не знаю, почему арбитр не поменял свое мнение, — сказал нападающий «Оренбурга» Максим Савельев.