Угальде о мечте: «Хотел бы поиграть в Испании, в «Атлетико». Но я сконцентрирован на «Спартаке» сейчас и выкладываюсь на максимум»
Манфред Угальде заявил о желании поиграть за «Атлетико».
– Какой чемпионат больше всего подошел бы тебе? Абаскаль сказал, что ты хочешь перейти в «Атлетико»?
– Конечно, у каждого есть мечты. Однажды я хотел бы поиграть в Испании, в «Атлетико», но сейчас я полностью сконцентрирован на «Спартаке» и выкладываюсь на максимум, – заявил форвард «Спартака».
В сезоне-2024/25 Угальде в 36 матчах во всех турнирах забил 18 голов и сделал 6 результативных передач, став лучшим бомбардиром Мир РПЛ (17 мячей).
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости