Угальде о шансах «Спартака» на титул: «Чемпионство всегда возможно, мы постараемся это сделать. Пока я не показываю максимум того, что могу»

Манфред Угальде высказался о шансах «Спартака» на титул в Мир РПЛ.

После 8 туров красно-белые набрали 12 очков и занимают 8-е место в турнирной таблице.

– Что можете сказать о начале сезона в личном плане?

– Я не показываю максимум того, что могу.

– А что думаете о начале сезона для команды?

– Мы должны работать и стараться выигрывать следующие игры.

– Реально ли выиграть чемпионат в этом сезоне?

– Конечно, это всегда возможно. Мы постараемся это сделать, - сказал форвард из Коста-Рики, не забивший ни одного мяча в 8 матчах чемпионата в текущем сезоне.