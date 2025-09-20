Угальде о шансах «Спартака» на титул: «Чемпионство всегда возможно, мы постараемся это сделать. Пока я не показываю максимум того, что могу»
Манфред Угальде высказался о шансах «Спартака» на титул в Мир РПЛ.
После 8 туров красно-белые набрали 12 очков и занимают 8-е место в турнирной таблице.
– Что можете сказать о начале сезона в личном плане?
– Я не показываю максимум того, что могу.
– А что думаете о начале сезона для команды?
– Мы должны работать и стараться выигрывать следующие игры.
– Реально ли выиграть чемпионат в этом сезоне?
– Конечно, это всегда возможно. Мы постараемся это сделать, - сказал форвард из Коста-Рики, не забивший ни одного мяча в 8 матчах чемпионата в текущем сезоне.
