Тчуамени о травмах Дембеле и Дуэ: «Игрок должен сообщать о своих ощущениях. Если он считает, что играть слишком рискованно, тренер идет навстречу, он ведь не дурак»

Орельен Тчуамени высказался о травмах Усмана Дембеле и Дезире Дуэ в сборной.

Футболисты парижского клуба Усман Дембеле и Дезире Дуэ получили повреждения в матче сборной Франции против Украины в квалификации ЧМ-2026. «ПСЖ» выразил недовольство , заявив, что медштаб сборной не учел информацию клуба о состоянии игроков.

«Каждый защищает свои интересы. Но в итоге именно игрок должен сообщать о своих ощущениях. Если он считает, что играть слишком рискованно, тренер идет ему навстречу, он ведь не дурак. Когда это так, нужно слушать.

Иногда проблемы со здоровьем возникают уже во время сборов – это часть игры. Но, насколько я вижу, в «Реале» налажено хорошее взаимодействие между клубом и сборной.

Мы не говорили об этом. Все разочарованы, что Усман получил травму. То же самое и с Дуэ. Надеемся, что они вернутся как можно скорее», – сказал полузащитник «Реала » и сборной Франции.

Дешам о недовольстве «ПСЖ» травмами Дембеле и Дуэ: «Понимаю их, я бы чувствовал то же самое. Когда игрок выходит на поле, нулевого риска не существует»