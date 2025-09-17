  • Спортс
Испания может бойкотировать ЧМ-2026, если туда выйдет Израиль, допустили в социалистической партии: «Действия в Газе – это геноцид». Ранее испанцы решили сделать так на «Евровидении»

В парламенте Испании допустили бойкот ЧМ-2026 в случае участия Израиля.

Пачи Лопес, член Конгресса депутатов Испании, представитель Испанской социалистической рабочей партии, имеющей большинство в Конгрессе, заявил о готовности рассмотреть возможность бойкота чемпионата мира испанской сборной, если сборная Израиля выйдет на турнир и будет допущена до участия в нем.

Ранее стало известно, что Испания откажется от участия в песенном конкурсе «Евровидение» в 2026 году, если на него будет допущен представитель Израиля. Соответствующую резолюцию принял совет директоров телерадиокомпании RTVE.

«Израиль ведет наземные боевые действия в секторе Газа, и на это нужно отреагировать. Испанское общество в подавляющем большинстве не потерпит, чтобы сообщения, которые мы видим изо дня в день во всех новостных лентах любых СМИ, сопровождались нашим молчаливым соучастием. Смотреть на убитых детей, на людей, застреленных по дороге за едой, потому что их морят голодом, на города, разрушенные, потому что какой-то богач хочет устроить там курорт и пить коктейли по воскресеньям, или наблюдать за истреблением населения – это не право на защиту и не борьба с террористической группировкой, это геноцид.

Израильское общество должно отреагировать и увидеть, что весь остальной мир думает о действиях их правительства. Мы хотим, чтобы некоторые люди начали открывать глаза, если израильские команды не смогут участвовать в спортивных мероприятиях или участвовать в «Евровидении». Потому что наши люди не мирятся с тем, что они видят, поэтому мы не можем и не собираемся молчать», – приводит слова Лопеса Marca.

Отмечается, что испанское правительство вправе запрещать национальным командам участвовать в любых мировых первенствах на основании протокола, подписанного всеми спортивными федерациями в момент их основания. Этот протокол содержится в королевском указе и был отражен в официальном государственном вестнике в 1982 году.

На данный момент сборная Израиля занимает 3-е место в группе I в отборе на ЧМ-2026, набрав 9 очков в 5 матчах. Испания лидирует в группе E с 6 очками в 2 играх.

