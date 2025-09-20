Семин предложил клубам прописывать в контрактах штрафы для тренеров за нарушения: «Тогда Станкович сдержался бы вне зависимости от ситуации»

Юрий Семин предложил прописывать штрафы для тренеров в контрактах.

Ранее тренера «Спартака » Деяна Станковича дисквалифицировали на месяц.

«Когда тренер приходит, в его контракте должны быть закреплены штрафы за те или иные нарушения. Если бы это было прописано, думаю, Станкович бы сдержался вне зависимости от ситуации, в которой находился. Сейчас его дисквалифицировали на месяц. И какая польза нашему футболу и «Спартаку»?

Нужны меры, которые будут сдерживать тренера в любой ситуации. Самое лучшее, чтобы клуб сам штрафовал своего тренера, а не КДК. А эти деньги пошли бы в клуб, а никуда не уходили бы. Клуб, в свою очередь, мог бы их направить своей детско-юношеской школе или куда-то еще», – сказал экс-тренер «Локомотива».