  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семин предложил клубам прописывать в контрактах штрафы для тренеров за нарушения: «Тогда Станкович сдержался бы вне зависимости от ситуации»
5

Семин предложил клубам прописывать в контрактах штрафы для тренеров за нарушения: «Тогда Станкович сдержался бы вне зависимости от ситуации»

Юрий Семин предложил прописывать штрафы для тренеров в контрактах.

Ранее тренера «Спартака» Деяна Станковича дисквалифицировали на месяц.

«Когда тренер приходит, в его контракте должны быть закреплены штрафы за те или иные нарушения. Если бы это было прописано, думаю, Станкович бы сдержался вне зависимости от ситуации, в которой находился. Сейчас его дисквалифицировали на месяц. И какая польза нашему футболу и «Спартаку»?

Нужны меры, которые будут сдерживать тренера в любой ситуации. Самое лучшее, чтобы клуб сам штрафовал своего тренера, а не КДК. А эти деньги пошли бы в клуб, а никуда не уходили бы. Клуб, в свою очередь, мог бы их направить своей детско-юношеской школе или куда-то еще», – сказал экс-тренер «Локомотива».

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЮрий Семин
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
logoСпартак
logoДеян Станкович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джанашия про Батракова: «Когда будет стоить 80-100 млн евро – можно будет уходить из «Локо». Продать игрока из России за такие деньги вполне возможно. Пока ему рано переезжать в «Барсу»
18сегодня, 14:12
Вызов для тех, кто помнит РПЛ с самого начала. Справитесь?
сегодня, 10:00Тесты и игры
Юрий Семин: «В РПЛ игроки лежат на поле больше всех. Либо меняйте, либо пусть лежит за бровкой. В женском футболе симуляций меньше – девочки бьются, встают и бегут дальше»
56вчера, 14:31
Семин о «Спартаке»: «Нет стабильности в игре и результатах – не только в этом сезоне. Топ-клуб должен держать высокий уровень»
3вчера, 10:41
Гаджиев о поведении Станковича: «Он считает, что судейство необъективное. Но в адрес команд из низа таблицы ошибаются чаще, чем в адрес «Спартака», «Зенита» или «Динамо»
618 сентября, 14:31
Главные новости
Чемпионат Англии. «МЮ» принимает «Челси», «Ливерпуль» победил «Эвертон», «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брайтоном»
3532 минуты назад
Мбаппе забил в 5 матчах подряд. У Килиана 9 голов в 8 играх сезона за «Реал» и Францию
1013 минут назад
Матвей Кисляк: «Ямаль выглядит тусовщиком. Роналду и Месси были стабильны 15 сезонов, игра Лео мне больше импонирует. Превзойти их в ближайшее столетие будет очень сложно»
514 минут назад
Чемпионат России. «Локомотив» в гостях у «Динамо» Махачкала, «Пари НН» уступил «Ахмату», «Акрон» и «Рубин» сыграли вничью
13218 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Челси». Шешко, Палмер, Бруну, Эстевао в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
1922 минуты назад
«Бавария» выиграла 7 матчей подряд с общим счетом 26:7
322 минуты назад
Чемпионат Германии. «Бавария» разгромила «Хоффенхайм», «Лейпциг» принимает «Кельн», «Дортмунд» и «Байер» проведут свои матчи в воскресенье
2126 минут назад
«Бавария» разгромила «Хоффенхайм» на выезде благодаря хет-трику Кейна – 4:1
1226 минут назад
Карпин отстранил Нгамале от матча с «Оренбургом» из-за пропуска части занятия «Динамо» («Мутко против»)
1831 минуту назад
«Реал» – «Эспаньол» – 2:0. Мбаппе забил. Онлайн-трансляция
8932 минуты назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
«Пари НН» обратится в ЭСК РФС из-за пенальти «Ахмата»: «Непонятное судейское решение. У болельщиков очевидная реакция – никакого нарушения не было»
1 минуту назадФото
Первая лига. «Арсенал» сыграл вничью с «Уфой», «Спартак» Кострома забил 4 гола «Чайке», «Урал» поделил очки с «Ротором»
322 минуты назад
Форвард «Челябинска» Левин дважды забил «Родине» дальними ударами
15 минут назадВидео
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Нажмы», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Риядом»
516 минут назадLive
«Рубин» отыгрался с 0:2 и вырвал ничью у «Акрона» – 2:2
718 минут назад
«Динамо» Махачкала – «Локомотив». Батраков и Агаларов играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
622 минуты назад
«Педри, Ямаль, Мбаппе». Асприлья о фаворитах «Золотого мяча»
127 минут назад
Даку забил в третьем матче Мир РПЛ подряд и делит с Батраковым 1-е место в списке бомбардиров с 8 голами
346 минут назад
Жерсон сможет сыграть с «Оренбургом». Хавбек «Зенита» восстанавливается от травмы бедра (Lance!)
249 минут назад
«Верона» – «Ювентус». Влахович и Йылдыз в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
852 минуты назад