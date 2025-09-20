Терехин о бане Станковича: «Это еще хорошо для него, что только месяц. Деян безобразно себя ведет, на судей бросается. Он же сам все проиграл, а все кругом виноваты»
Олег Терехин прокомментировал дисквалификацию Деяна Станковича.
Главный тренер красно-белых дисквалифицирован до 19 октября на матчи Мир РПЛ и FONBET Кубка России за нецензурные выражения в адрес судьи матча с «Динамо» (2:2).
«Все справедливо. Это еще хорошо для него, что только месяц.
Очень плохо ведет себя Станкович, просто безобразно. И на судей бросается. Не помню, когда вообще такое было. Он же сам все проиграл, а все кругом виноваты.
Может быть, без Станковича на скамейке «Спартаку» будет полегче», – сказал бывший форвард «Динамо».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
