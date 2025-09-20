  • Спортс
  • Терехин о бане Станковича: «Это еще хорошо для него, что только месяц. Деян безобразно себя ведет, на судей бросается. Он же сам все проиграл, а все кругом виноваты»
8

Терехин о бане Станковича: «Это еще хорошо для него, что только месяц. Деян безобразно себя ведет, на судей бросается. Он же сам все проиграл, а все кругом виноваты»

Олег Терехин прокомментировал дисквалификацию Деяна Станковича.

Главный тренер красно-белых дисквалифицирован до 19 октября на матчи Мир РПЛ и FONBET Кубка России за нецензурные выражения в адрес судьи матча с «Динамо» (2:2).

«Все справедливо. Это еще хорошо для него, что только месяц.

Очень плохо ведет себя Станкович, просто безобразно. И на судей бросается. Не помню, когда вообще такое было. Он же сам все проиграл, а все кругом виноваты.

Может быть, без Станковича на скамейке «Спартаку» будет полегче», – сказал бывший форвард «Динамо».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Олег Терехин
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoДеян Станкович
logoМатч ТВ
