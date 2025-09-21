Корнеев о пенальти «Ахмата»: «Давайте не будем чудить. Есть небольшое касание, но не такое, от которого падают и лежат полчаса»

Игорь Корнеев считает ошибочным пенальти в пользу «Ахмата» в матче с «Пари НН» (2:1).

Нижегородский клуб обратится в ЭСК из-за решения судьи Артема Чистякова после проверки ВАР.

«Это было настолько легковесное касание… Игрок через минуту упал. Давайте не будем чудить. Есть небольшое касание, но не такое, от которого падают и лежат полчаса. Как по мне, это не пенальти.

Нападающий работу свою сделал — он красавец. А дальше включились уважаемые судьи», — сказал бывший футболист сборной России.