Корнеев о пенальти «Ахмата»: «Давайте не будем чудить. Есть небольшое касание, но не такое, от которого падают и лежат полчаса»
Игорь Корнеев считает ошибочным пенальти в пользу «Ахмата» в матче с «Пари НН» (2:1).
Нижегородский клуб обратится в ЭСК из-за решения судьи Артема Чистякова после проверки ВАР.
«Это было настолько легковесное касание… Игрок через минуту упал. Давайте не будем чудить. Есть небольшое касание, но не такое, от которого падают и лежат полчаса. Как по мне, это не пенальти.
Нападающий работу свою сделал — он красавец. А дальше включились уважаемые судьи», — сказал бывший футболист сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости