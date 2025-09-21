Мбаппе забил больше всех (37) в 2025-м во всех турнирах в топ-5 лиг. Он же лидирует по голам из-за пределов штрафной

Килиан Мбаппе забил больше всех голов (37) в 2025 году во всех турнирах.

Форвард «Реала» лидирует по этому показателю среди игроков топ-5 лиг Европы. Также на счету Мбаппе больше всех мячей (6), забитых из-за пределов штрафной площади. В субботу нападающий мадридского клуба поразил ворота «Эспаньола» (2:0) в матче 5-го тура Ла Лиги. Подробнее его статистика – здесь .