Мбаппе забил больше всех (37) в 2025-м во всех турнирах в топ-5 лиг. Он же лидирует по голам из-за пределов штрафной
Килиан Мбаппе забил больше всех голов (37) в 2025 году во всех турнирах.
Форвард «Реала» лидирует по этому показателю среди игроков топ-5 лиг Европы.
Также на счету Мбаппе больше всех мячей (6), забитых из-за пределов штрафной площади.
В субботу нападающий мадридского клуба поразил ворота «Эспаньола» (2:0) в матче 5-го тура Ла Лиги. Подробнее его статистика – здесь.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
